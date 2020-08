1B. Club NXT geeft zege uit handen tegen Lommel TTV

30 augustus 2020

21u56 0 1B Eerste punt voor Club NXT, dat toch met gemengde gevoelens op de bus richting Brugge stapte. Blauw-zwart had de zege na de vroege rode kaart van Brebels binnen handbereik, maar in de slotfase maakte Lommel alsnog gelijk.

Eerste thuiswedstrijd voor Club NXT op Daknam vanavond. De jonkies van Rik De Mil hoopten tegen Lommel beter te doen dan vorige week tegen RWDM. Club kwam met veel goeie wil aan de aftrap, maar zag hoe de Limburgers al snel de bovenhand namen. Dreigen kon Lommel evenwel lange tijd niet, totdat Brebels op hoekschop vrij mocht binnenkoppen. Diezelfde Brebels was kort na zijn goal de antiheld - met een rechtstreekse uitsluiting voor natrappen op Van Den Keybus hypothekeerde hij de eerste seizoenszege voor Lommel.

Bij Club vond men na de eerste match dat de jonkies niet hadden laten zien wat ze in hun mars hebben. De numerieke meerderheid bood blauw-zwart bij de start van de tweede helft een unieke kans om dat deze keer wel te doen. Club NXT nam effectief het heft in handen, maar kon ook op zijn beurt aanvankelijk geen kansen puren uit het overwicht. Wél voetbalde de thuisploeg beter na de inbreng van eerst Sandra en later ook De Cuyper. Halverwege de tweede helft doken eerst Baeten en vervolgens Blomme dan toch op voor Svedkauskas - vooral die laatste had de gelijkmaker aan zijn voet.

In het slotkwartier vond Club dan toch de gelijkmaker. Van Den Keybus, de beste man op het veld, kopte de hoekschop van Engels hard binnen. Ontlading bij Club, maar bijna meteen een nieuwe Lommelse goal aan de overkant. Zaroury kopte aan de tweede paal tegen de dwarsligger. Club ging vol voor de zege en slaagde uiteindelijk in zijn opzet. Tien minuten voor inrukken trapte Sandra blauw-zwart met een knappe goal naar de voorsprong. Dolle feestvreugde bij Club, totdat Lommel vanuit het niets een tweede goal lukte. Eerst behoedde Shinton zijn ploegmaat Engels voor een own goal, maar één minuut later had hij geen verhaal tegen de gelijkmaker van de ingevallen Ugalde. Beide ploegen hielden zo een dubbel gevoel over aan een rare maar interessante wedstrijd, waarin de rode kaart van Brebels het spelbeeld helemaal deed kantelen.

