15de titelmatch voor Club komt eraan: wordt het even memorabel als twee jaar terug? WDK

12 mei 2018

08u00 2 Club Brugge De 15de landstitel voor Club Brugge komt steeds dichterbij. Wint blauw-zwart één van zijn twee laatste wedstrijden, dan is het zover. Wij blikten intussen al even terug hoe het er de vorige keren aan toe ging in de allesbeslissende wedstrijd voor Club.

1920 • speeldag 22 (van 22) > Club - Racing Mechelen 3-0

Pakjes sigaretten als premie

Torten Goetinck en Charles Cambier zijn de sterkhouders van het elftal dat in 1920 z’n eerste landstitel wint. Omdat in die periode niet alle duels gelijktijdig worden afgewerkt, speelt concurrent Union al eind februari zijn laatste competitiematch. Op 21 maart pakt Club in De Klokke, voor de ogen van 7.000 toeschouwers en een recordrecette van 5.764 Belgische frank, de eerste titel. Zoals dat toen gebruikelijk was, worden de premies uitbetaald in pakjes sigaretten.

1973 • speeldag 26 (van 30) > Anderlecht - Club 1-1

Na 53 jaar wachten

Meer dan een halve eeuw moet Club wachten op een tweede titel. In 1973 is het eindelijk zo ver, na vijf frustrerende tweede plaatsen in de zes seizoenen daarvoor. Onder leiding van de Nederlander Leo Canjels wordt Club afgetekend kampioen voor Standard en Racing White. De titel smaakt extra zoet omdat Club hem mag vieren in Anderlecht na een 1-1-draw. Houwaart, Thio en Lambert worden omgedoopt tot ‘De ­Vorsten van Brugge’.

1976 • speeldag 33 (van 36) > Lokeren - Club 0-0

Eerste van Happel

De Oostenrijkse trainer Ernst Happel zit niet om een straffe uitspraak verlegen. Wanneer Club in volle titelstrijd onderuit gaat op het veld van ­Anderlecht, zegt hij: ‘Dit Anderlecht is echt geen concurrent voor ons.’ ‘De Sfinx’ krijgt gelijk. Een week later gaat Anderlecht onderuit in Beringen en wint Brugge met 5-0 van AS Oostende. Op de op twee na laatste speeldag speelt Club 0-0 tegen Lokeren, maar mag het een paar uur later toch vieren wanneer Anderlecht gelijkspeelt bij Club Luik.

1977 • speeldag 32 (van 34) > Club - Beringen 3-0

Dankzij hattrick Vandereycken

In 1977 pakt Club Brugge voor het eerst in zijn geschiedenis de dubbel. Twee keer wordt rivaal Anderlecht afgetroefd. Happel voegt aan zijn kampioenenploeg van het jaar voordien enkel de Engelse spits Roger Davies toe. Die zet Club op weg naar de titel in de thuiswedstrijd tegen ­Lokeren door twee keer te scoren. Een week later zorgt René ­Vandereycken met een hattrick tegen Beringen voor zekerheid.

1978 • speeldag 34 (van 34) > Lokeren - Club 1-1

Drie op een rij

Een unicum voor Club Brugge in 1978: ze ­worden voor de derde keer op een rij lands­kampioen. Na een strijd tussen ‘De Grote Drie’ haalt Club het met één punt voorsprong op ­Anderlecht en twee op Standard. Met zeven goals in de laatste vijf wedstrijden heeft Jan ­Simoen een groot ­aandeel in de titel. Na het punt van de titel op Lokeren bestormen ­duizenden Brugse fans het veld.

1980 • speeldag 33 (van 34) > Beringen - Club 0-1

De laatste van ‘Lotte’

In het eerste seizoen ­onder de nieuwe trainer ‘IJzeren’ Han Grijzenhout pakt Club Brugge een nieuwe titel. Een afscheid in stijl ook voor het ­Brugse clubicoon Raoul Lambert. ‘Lotte’ wint zijn vijfde titel met Club en krijgt op de laatste speeldag tegen Antwerp een onvergetelijk afscheid op Olympia. Een week ­eerder had Courant de Bruggelingen de titel ­geschonken door het ­enige doelpunt te scoren op Beringen.

1988 • speeldag 34 (van 34) > Club - Winterslag 3-0

Houwaart het bad in

Met Henkie ­‘Champagne’ Houwaart als coach wordt Club Brugge in 1988 eindelijk nog eens kampioen, voor KV Mechelen en Antwerp. Het is Marc ­Degryse die in de laatste thuiswedstrijd tegen Winterslag met twee goals Brugge op weg zet naar de titel. Houwaart en zijn assistent ­Raymond Mertens ­belanden tijdens de titelviering met kleren en al in het schuimbad.

1990 • speeldag 33 (van 34) > Club - STVV 3-0

23 wedstrijden ongeslagen

Na een zwakke start en een zwarte maand ­november onder ­Georges Leekens stoomt Club Brugge na de ­winterstop richting landstitel. Blauw-zwart blijft maar liefst 23 ­wedstrijden ongeslagen. Na een 3-0-zege tegen Anderlecht ligt het ­kampioenschap voor het grijpen. Twee weken ­later, thuis tegen STVV, is het zo ver. Goals van ­Ceulemans, Farina en Booy doen Olympia ­ontploffen.

1992 • speeldag 32 (van 34) > Club - KV Mechelen 3-2

Dominant van start tot finish

Met amper twee nederlagen in 34 wedstrijden is Club Brugge de verdiende kampioen. Verlinden, Van der Elst, Staelens en Amokachi domineren het hele jaar. Door de thuisnederlaag van concurrent Anderlecht tegen Gent is Club al op de voorlaatste speeldag aan het feest. In eigen huis wordt KV Mechelen met 3-2 geklopt. De ­negende landstitel is een feit.

1996 • speeldag 31 (van 34)

> Club - Lierse 2-1

Met dank aan Super Mario

De tiende titel uit de Brugse geschiedenis is de eerste in het Jan Breydel­stadion. Club, met ‘Super Mario’ Stanic als topschutter in de spits, laat geen spaander heel van de concurrentie. In het eerste seizoen waarbij een zege 3 in plaats van 2 punten oplevert, beperkt Anderlecht enigszins de schade en wordt het na een dramatische start tweede op tien punten. De nummers drie en vier, Germinal ­Ekeren en RWDM, volgen al op 28 punten.

1998 • speeldag 31 (van 34)

> Anderlecht - Club 0-1

Zegedronken op het veld

Zegedronken arriveren in het Constant Vanden Stockstadion. Het overkomt Club Brugge in 1998. Nog voor de ­wedstrijd op Anderlecht vieren zij de titel in ­restaurant Mie Katoen in Affligem. Dichtste ­achtervolger Genk speelt al om 15u en verliest in ­eigen huis van Lierse met 1-3. Als klap op de vuurpijl wint Club de topper op het veld van rivaal ­Anderlecht met 0-1 dankzij een goal van ­Vermant.

2003 • speeldag 31 (van 34) > Club - STVV 1-1

Sollied flikt het

De titel in het seizoen 2002-2003 is de eerste voor de Noorse coach Trond Sollied. Zoals zo vaak draait de strijd om het kampioenschap uit op een duel tussen ­Anderlecht en Club. Een gelijkspel tegen Sint-­Truiden op de 31ste speeldag volstaat om de champagne te ontkurken in Jan Breydel. Sandy Martens wordt ­topschutter van Club met 15 competitiegoals.

2005 • speeldag 33 (van 34) > Club - Anderlecht 2-2

Tegen de aartsrivaal

Nadat het al eens een ­titel pakte op het veld van de aartsrivaal, kan Club ook voor het eerst op eigen veld Anderlecht de ultieme vernedering toebrengen. Blauw-zwart heeft aan een gelijkspel genoeg en komt twee keer op voorsprong dankzij Nastja Ceh. Tihinen en Jestrovic brengen Anderlecht tot twee keer toe terug in de wedstrijd, maar na een zenuw­slopende slotfase sleept Club Brugge het nodige puntje toch uit de brand.

2016 • speeldag 8 (van 10 in PO 1) > Club - Anderlecht 4-0

Titel al binnen vóór de match

Eigenlijk is Club al kampioen nog voor de match begint. Als de Brugse ­spelersbus het stadion ­nadert, staat een enorme mensenzee hen op te wachten. Sommige fans zwaaien met Bengaals vuur, anderen slaan uitzinnig op de ruiten. De bus doet een kwartier over de laatste 300 meter naar het stadion. Zwaar opgefokt walsen ze over Anderlecht heen. 4-0 wordt het met, met Diaby in een hoofdrol. Eén langgerekte, dolle polonaise.