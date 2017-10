0 op 18, maar Club Brugge verdient toch astronomisch bedrag aan Europese campagne XC

16u29

Bron: Sporza 0 belga Club verloor al zijn wedstrijden in de Champions League. Club Brugge De Europese voetbalbond UEFA heeft de bedragen vrijgegeven die de deelnemers aan de Champions League en Europa League vorig seizoen verdiend hebben. Club Brugge streek -ondanks de nul op achttien- zeventien miljoen euro op, zo'n tien miljoen euro meer dan Anderlecht en Racing Genk.

De prijzenpot van de Champions League bedroeg in totaal 1,396 miljard euro, de Europa League had 423,1 miljoen euro te verdelen. Verliezend CL-finalist Juventus was de grote slokop met 110 miljoen euro, daarna volgen Leicester (81,681 miljoen euro), eindwinnaar Real Madrid (81,051 miljoen euro), Napoli (66,009 miljoen euro) en Monaco (64,685 miljoen euro.)



Real Madrid verdiende bijna het dubbele van Europa League-winnaar Manchester United. De club van Mourinho kreeg 44,503 miljoen euro. Ter info: een deel van de verdiende geldsom wordt bepaald door de resultaten, maar ook door de tv-markten van de landen.

Club Belgische grootverdiener

Club Brugge sprokkelde geen punt in de Champions League, maar streek wel het meeste geld op van de Belgische clubs. Blauw-zwart kreeg liefst 17,047 miljoen euro op zijn bankrekening. Racing Genk en Anderlecht bereikten de kwartfinales van de Europa League en moesten het met heel wat minder stellen. De Limburgers hielden daar 7,807 miljoen euro aan over, paars-wit 7,346 miljoen euro.



Ook AA Gent en Standard verschenen vorig jaar op het Europese toneel. De Buffalo's bereikten de achtste finales van de Europa League en kregen daar 5,869 miljoen euro voor. Standard overleefde de groepsfase niet en streek zo 4,228 miljoen euro op.