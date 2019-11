0-4! Brugse jonkies halen stevig uit tegen Paris Saint-Germain in Youth League TLB

06 november 2019

16u50 2 Club Brugge In Parijs winnen tegen PSG, onmogelijk is het niet. Dat hebben de U19 van Club Brugge zonet bewezen. De jonkies van blauw-zwart haalden het met 0-4 in het Stade Georges Lefevre.

Noah Aelterman opende de score al na tien minuten en de jongeling maakte er in minuut 53 met een rake kopbal ook 0-2 van. PSG, met onder meer het 16-jarige Nederlandse toptalent Xavi Simons in de basis, kon ook daarna geen vuist maken Club diepte de score nog uit. Met een geweldige vrijschop zorgde Maxim De Cuyper voor 0-3 en na een perfecte counter kon Wilkims Ochieng in minuut 85 de 0-4-eindstand op het scorebord zetten.

De poules in de Youth League zijn identiek aan die van het toernooi bij de A-elftallen. Bij de U19 stoot wel alleen de groepswinnaar door naar de achtste finales. Daarvoor gaat het in groep A nog tussen Real Madrid en Club Brugge. Met negen punten uit vier wedstrijden deelt Club de leiding voorlopig met Real, dat op dit moment wel nog tegen Galatasaray speelt. PSG volgt met zes punten minder op de derde plaats, Galatasaray is puntenloos laatste. De runners-up - Real of Club - spelen barrages tegen de winnaars van het kampioenenspoor (waar geen Belgische ploegen aan deelnemen) voor een plaats bij de laatste zestien.

FT | Wat een prestatie! Met een 0-4 zege domineert Club PSG volledig en kwalificeert het zich voor de volgende ronde in de #UYL! 🤩 #PSGCLU pic.twitter.com/JIF8klppve Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Op de vorige speeldag haalden de Club-jonkies het in eigen huis ook al van PSG, toen werd het 2-0. Op de eerste speeldag hadden de Brugse jongeren voor eigen publiek Galatasaray verslagen met 3-2. Nadien volgde een 3-0 verlies bij Real Madrid.