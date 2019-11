0-4! Brugse jonkies halen stevig uit tegen Paris Saint-Germain in Youth League TLB

06 november 2019

16u50 6 Club Brugge In Parijs winnen tegen PSG, onmogelijk is het niet. Dat hebben de U19 van Club Brugge zonet bewezen. De jonkies van blauw-zwart haalden het met 0-4 in het Stade Georges Lefevre.

Noah Aelterman opende de score al na tien minuten en de jongeling maakte er in minuut 53 met een rake kopbal ook 0-2 van. PSG, met onder meer het 16-jarige Nederlandse toptalent Xavi Simons in de basis, kon ook daarna geen vuist maken Club diepte de score nog uit. Met een geweldige vrijschop zorgde Maxim De Cuyper voor 0-3 en na een perfecte counter kon Wilkims Ochieng in minuut 85 de 0-4-eindstand op het scorebord zetten.

De poules in de Youth League zijn identiek aan die van het toernooi bij de A-elftallen. Bij de U19 stoot wel alleen de groepswinnaar door naar de achtste finales. Daarvoor gaat het in groep A nog tussen Real Madrid en Club Brugge. Met negen punten uit vier wedstrijden deelt Club de leiding voorlopig met Real, dat vanavond met 2-4 verloor tegen Galatasaray. PSG en Galatasaray hebben nu elk drie punten op de teller staan, waardoor Club nog niet helemaal zeker is van groepswinst of barrages. De runners-up spelen die barrages tegen de winnaars van het kampioenenspoor (waar geen Belgische ploegen aan deelnemen) voor een plaats bij de laatste zestien.

Om 21u neemt de A-ploeg van Club het op tegen het sterrenensemble van PSG. U kunt de wedstrijd én de voorbeschouwing met analisten Marc Degryse en Jan Mulder HIER straks bekijken!

Op de vorige speeldag haalden de Club-jonkies het in eigen huis ook al van PSG, toen werd het 2-0. Op de eerste speeldag hadden de Brugse jongeren voor eigen publiek Galatasaray verslagen met 3-2. Nadien volgde een 3-0 verlies bij Real Madrid.