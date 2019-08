Exclusief voor abonnees “Zonder de grinta en vechtlust van Ruud Vormer is Club Brugge een verzameling koorknapen” Niels Poissonnier

16 augustus 2019

23u28 0 Club Brugge Sire, er zijn geen zekerheden meer. Een bloedeloze 0-0 thuis tegen Eupen: da’s nu toch het laatste wat je van Club Brugge verwacht? Ach, kan gebeuren, met die Champions League in zicht.

Tussen Kiev en Linz… een bezoekje van KAS Eupen. Warm word je daar niet van. Niet als supporter. Niet als waarnemer. En al zeker niet als speler – de ongeschreven wet verbiedt hen evenwel het luidop te zeggen. Wetende dat élke coach gruwelt van zulke uitspraken.

Natuurlijk heeft Philippe Clement gelijk als hij na de kwalificatie in Oekraïne schoolmeesterig benadrukt dat de focus eerst op Eupen moest liggen, in plaats van al bezig te zijn met LASK Linz – de laatste hindernis richting de Champions League. Maar theorie staat wel vaker niet gelijk aan de praktijk. Aan alles merkte je dat Eupen een verplicht nummer was. Het ontbrak Club aan scherpte, precisie, overzicht en bij vlagen zelfs aan goesting. Tot afgrijzen van Clement. Hij maakte destijds geen onderscheid tussen een Champions Leaguematch en een partijtje op training.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis