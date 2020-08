“Wie twee klappen krijgt, moet rechtstaan”: Clement eist reactie maar mist mogelijk Dennis, Mitrovic halfjaar out TTV

13 augustus 2020

14u33 0 Club Brugge Aan de Kehrweg moet het zondag gebeuren voor Club Brugge, beseft ook Philippe Clement: “Wie twee klappen tegen het hoofd krijgt, moet rechtstaan”. Blauw-zwart kan mogelijk geen beroep doen op de onzekere Dennis, terwijl Mitrovic zes maanden out is.

Het warme weer, de afwezigheid van de twaalfde man én de drankpauzes die het tempo uit de match halen: “Allemaal redenen die er iets mee te maken hebben, maar we mogen er niet mee bezig zijn”, aldus Philippe Clement vanmiddag. De coach van Club hoopt dat blauw-zwart de focus en de punten terugvindt in Eupen: “Op training zag ik veel honger, intensiteit en kwaliteit - de spelers pushen hard voor hun posities. Het is duidelijk: we gaan er in Eupen alles aan doen om te winnen, want iedereen snakt naar die winning streak. Makkelijk wordt het evenwel niet - we zullen top moeten zijn willen we de drie punten pakken.”

Slechte bokser

Bepaalde sterkhouders zijn zichtbaar uit vorm. Vanaken, Vormer en Diatta bijvoorbeeld: “Ik was niet tevreden over hun rendement en daar hebben we over gepraat. Ik verwacht dat ook te zien in de match in Eupen. Wie twee klappen tegen het hoofd krijgt, moet rechtstaan en het tonen. Anders ben je een slechte bokser.”

Slecht nieuws uit de ziekenboeg van Club. Zowel Mitrovic (voet) als De Cuyper (knie) werden geopereerd. De Kroaat staat zes maanden opzij, De Cuyper een zestal weken. Komt er nog bij dat Dennis onzeker is voor zondag. De vleugelspits heeft zich opnieuw bezeerd aan de enkel en diende de training te verlaten.”

