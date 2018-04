"Vorige week waren we nog de lul", Vormer houdt titeldruk af voor onze camera



Mathieu Goedefroy

20 april 2018

13u27 0

Met nog zes speeldagen te gaan in deze play-offs telt Club Brugge evenveel punten voorsprong op Anderlecht. Toch was er na de eclatante 6-0-zege tegen Charleroi geen sprake van euforie bij Ruud Vormer en zijn collega's. "Vorige week waren we nog de lul", aldus de kapitein voor onze camera.