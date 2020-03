“Supporter van de zorg”: ook Club Brugge-fans hangen spandoeken op aan ziekenhuizen GVS

27 maart 2020

Fraai initiatief van een groep Club Brugge-supporters. In deze barre tijden hingen ze op de sites van enkele ziekenhuizen spandoeken op om de zorgverleners een hart onder de riem te steken. De fans van blauw-zwart hielden ook halt aan het AZ Maria Middelares in Gent, waar Roos America - de vrouw van Ruud Vormer - spoedarts is. “Supporter van de zorg”, was de blauw-zwarte boodschap aan het zorgpersoneel. Eerder lieten Gentse Ultra’s zich van hun mooiste kant zien.

