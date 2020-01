‘Redder’ Openda kan niet zwemmen, maar waagt zich (tot jolijt van zijn ploegmaats) toch aan de grote sprong Redactie

08 januari 2020

07u28

Bron: Club Brugge 0

Club Brugge vertoeft nog altijd op stage in het zonnige Doha in Qatar, dus maakt Philippe Clement nu en dan tijd voor wat afkoeling. Zo zochten de spelers van blauw-zwart gisteren een plaatselijk binnenzwembad op, al bleek spits Loïs Openda duidelijk geen waterrat te zijn. Hij nam eerst nog plaats op de redderstoel, maar tien minuten later liet een gillende belofte-international zich toch verleiden tot een sprong in het bad vanaf een platform. Tot jolijt van zijn toekijkende ploegmaats natuurlijk.