'Perfect score' voor Mechele, die alle 3.600 minuten speelde: 'Volgend jaar hetzelfde doen' Tomas Taecke

20 mei 2018

23u05 0 Club Brugge Zelfs een gebroken kaak kon hem de jongste matchen niet van het veld houden. Brandon Mechele onderstreepte zijn sterke seizoen door niet één speelminuut te missen: "De appreciatie die er nu is, doet deugd. Ik heb bewezen dat ik het ook kan."

Daar waar hij in het vorige kampioenenjaar nog aan de kant werd geschoven door Michel Preud’homme, groeide Brandon Mechele de voorbije tien maanden uit tot een sterkhouder van blauw-zwart. Het jeugdproduct brak na zijn uitleenbeurt aan STVV volledig door onder Leko en dat heeft hem zichtbaar deugd gedaan: “Eindelijk word ik door de fans, de media en de volgers van het Belgische voetbal geapprecieerd en dat doet wel wat met mij. Ik heb getoond dat ik mijn steentje kan bijdragen en dat Club ook met mij resultaten kan behalen. Ik heb bewezen dat ik het ook kan en hoop volgend jaar hetzelfde te doen. Dat ik alles gespeeld heb, is heel mooi. Er zijn er niet veel die mij dit hebben voorgedaan, maar toch was ik er niet zo mee bezig. Misschien enkel vandaag. Na de dubbele wissel wist ik dat er nog een applausvervanging voor Simons moest komen en ik dus wellicht alles zou spelen”.

Mechele blijft zo goed als zeker ook volgend seizoen bij Club: “Of ik mijn ganse carrière bij Club zou willen blijven? Waarom niet? Als het is zoals dit jaar, zeker en vast. Als je alles speelt en belangrijk kan zijn voor je club, zie ik niet in waarom je moet veranderen”.