“Parcours Club doet beetje denken aan dat van nationale ploeg vóór de goeie periode: mathematisch kan het nog wel, maar het wordt steeds moeilijker” Marc Degryse

24 oktober 2018

23u13 0 Club Brugge Ook Marc Degryse, huisanalist bij Het Laatste Nieuws, keek aandachtig naar Club-Monaco. Hij zag hoe de sleutel bij Vanaken ligt, maar ook hoe blauw-zwart vooral op de counter kwetsbaar is en in zo’n wedstrijden kwaliteit en efficiëntie mist.

Kwetsbaar op tegenaanval

“Club Brugge was toch wel erg kwetsbaar op de tegenaanval. Monaco kon maar een keer of vijf counteren, maar één keer was dat dodelijk en een tweede keer bijna. De tegengoal begon met balverlies bij Rezaei. Golovin mocht daarbij zomaar 60 meter opkomen met de bal. Vanaken kon niet recupereren, Denswil dekte te veel aan de buitenkant. Golovin stuurde de bal in de rug van Mechele, die te gemakkelijk gepakt werd. Als je ziet dat Letica bij die tegengoal ook nog eens niet overtuigend keept, is dat alles samen heel wat.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Vanaken

sportdiscipline

sport

voetbal

Club

Monaco