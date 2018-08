"Met Wesley pakt Club zeker punten in Champions League" Nordin Jbari ziet in Spits dé schakel die ontbrak Tomas Taecke

28 augustus 2018

06u53 0 Club Brugge Dat Club Brugge Wesley (21) - in principe ná dit seizoen - voor een smak geld zal verkopen, hoeft geen betoog. Vraag is hoe hoog blauw-zwart kan vliegen, nu het de beste spits sinds Carlos Bacca vast heeft. "Wesley is zeker 15 miljoen waard", zegt Nordin Jbari.

Er staat geen rem op de ontwikkeling van Wesley, de man die alles kan, dixit Hans Vanaken. In zijn eerste achttien maanden notoir invaller, vorig seizoen bepalend als aanvalsleider en op dit moment simpelweg onmisbaar voor Club Brugge. Zijn kwaliteiten zijn gekend, maar vraag is hoe vér de uitzonderlijke spits Club dit seizoen in de competitie, en meer nog in de Champions League kan voeren. Daar in die Champions League - en ook in de topmatchen op verplaatsing in eigen land - ontbrak het blauw-zwart vaak aan daadkracht en power in de voorste linie. Denk maar aan de vele uitwedstrijden van de laatste jaren in Anderlecht. Daar sloeg Club geen mal figuur, maar kon het voorin nauwelijks iets klaarspelen. Kan Wesley daar straks in het kampioenenbal - en op termijn in de competitie met het oog op de titelverlenging - verandering in brengen?

