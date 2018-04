"Kampioen tegen Anderlecht: Beter wordt het niet" ERVARINGSDESKUNDIGEN ENGELS EN DE BOCK HOPEN OP ZELFDE SCENARIO ALS IN 2016 Wouter Devynck

21 april 2018

10u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Ze zitten nu bij respectievelijk Olympiakos en Leeds, maar Björn Engels (23) en Laurens De Bock (25) blikken nog altijd met veel plezier terug op de titel die ze twee jaar geleden veroverden met Club. Eenzelfde scenario zit er nu aan te komen. Beide verdedigers over het verleden en heden van blauw-zwart.

Zowel Engels als De Bock moest de voorbije anderhalve maand vooral van aan de zijkant toekijken. De centrale verdediger omdat het niet klikte met de ondertussen ontslagen Spaanse trainer, de linksachter onder meer omdat hij geblesseerd was. Beterschap zit er aan te komen - Engels mocht afgelopen maandag weer spelen, won en scoorde zelfs - en De Bock is bijna opnieuw fit. Maar het blijft toch een schril contrast met 2015-2016, toen beiden vaste waarde waren in het elftal dat een eerste titel in elf jaar veroverde.

