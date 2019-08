“Ik wist meteen dat het penalty was”: stond Openda nu buitenspel of niet? TTV/VDVJ

Nadat Ruud Vormer en Club Brugge vorige vrijdag tegen Eupen een zuivere strafschop onthouden werd, waren scheidsrechter Szymon Marciniak en de VAR blauw-zwart vanavond beter gezind. Na tien minuten ging de bal op de stip voor Club, dit nadat de doorgebroken Openda randje buitenspel stond vooraleer hij in de grote rechthoek werd neergehaald. De VAR twijfelde minutenlang, maar kende uiteindelijk toch een strafschop toe. Een terechte sanctie? Ook voor de regie was het niet helemaal duidelijk. Eerst werd een beeld getoond waarop de lijn die vertrok vanaf de voet van Openda verder stond dan die van de verdediger (zie boven). Maar op een beeld dat later getoond werd, leek de jonge spits dan weer op gelijke hoogte te staan (zie onder) en was er dus geen sprake van buitenspel. De strafschop was alvast koud kunstje voor Hans Vanaken, die net als in de thuismatch tegen Dinamo Kiev de elfmeter omzette.

Openda: “Wist meteen dat het penalty was”

“Ik vertrok op het juiste moment”, blikte Openda terug. “Mijn tegenstander tackelde me toen ik voor hem opdook. Ik wist meteen dat het penalty was.” Na rust kreeg Club nog enkele kansen op de 0-2, maar toch overheerste vooral opluchting. “Het was even schrikken toen Linz na amper twintig seconden al een uitstekende kans kreeg. Toch zijn we nadien zonder schrik blijven verder gaan. En oké, het is jammer dat die tweede goal niet viel, maar deze uitslag is ook geweldig. We maken een grote kans om de Champions League te bereiken.”

