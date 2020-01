“Ik was de hele rit aan het gillen, bro”: niet elke Club-speler voelde zich even comfortabel tijdens safari YP

09 januari 2020

13u45

Bron: Club Brugge 0

Club Brugge beleeft een toptijd in Doha. Geweldige accomodaties om te trainen in de Aspire Zone, overnachtend in het befaamde hotel The Torch en op tijd en stond op teambuilding. Zoals gisteravond, toen de autoritaire competitieleider een safari inlaste in de Qatarese woestijn. Vooral Clinton Mata en Krépin Diatta hadden het niet echt begrepen op de rijkunsten van de plaatselijke chauffeurs, bij Hans Vanaken kon er dan weer een (weliswaar erg droog) mopje vanaf.