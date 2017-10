"Het Brugse publiek is een makkelijk doelwit. In Olympia verliezen brave huisvaders en stille oma's elke zin voor realiteit" Stephan Keygnaert

06u00 1 Photo News Club Brugge AA Gent deed het niet onaardig, en leek niet te breken. Voetbaltechnisch en -tactisch vond Club Brugge geen oplossing. Tot Ivan Leko vanaf de zijkant het vuur in zijn ploeg én in de tribunes kreeg - met een opzwepend stukje theater voor de dugout. 'The roof was on fire'. En Club won.

AA Gent had moed gevat om even de betere ploeg te worden in het derde kwartier, en ook na de rust, rond 15u30, kabbelde de wedstrijd wat voort. In alle geval: Club was niet langer dominant. Leko begreep dat het anders moest. Niet door te wisselen - daar wachtte hij nog mee -, maar door zélf Olympia in de fik te steken. Op zijn witte baskets en in kostuum met das ging Leko ineens als een wilde tekeer in zijn neutrale zone. Hij zweepte zijn jongens op om pressing te zetten, en hij bespeelde het publiek door met wilde gebaren zijn afkeer te tonen bij enkele beslissingen van ref Vertenten. "Ik had het gevoel dat er iéts moest gebeuren", grijnsde Leko achteraf. "Ik was een uur relatief kalm gebleven, pokerface - er was geen reden om mij toen op te winden. Maar rond het uur vond ik dat het gezicht van de wedstrijd anders moest..."

Het Brugse publiek is een makkelijk doelwit. Liefde is blind - in Olympia verliezen brave huisvaders en stille oma's makkelijk elke zin voor realiteit. Blijf dán maar eens cool en geconcentreerd. Het geldt voor de tegenstander én voor de scheidsrechter. Vertenten werd chaotisch in zijn leiding, maar ook AA Gent sneuvelde in de warboel - want gevoétbald werd er niet meer. "Club Brugge had er een fysiek gevecht van gemaakt, en meteen kwamen onze tekortkomingen bloot te liggen", zuchtte de Gentse interimcoach Peter Balette op de persconferentie, omstreeks 16.45u. 'You set fire', gooiden we Leko voor de voeten. "Yeah", grijnsde de Kroaat - veel Balkan-boys zijn als pyromaan geboren.



