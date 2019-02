“Goede trainer, zozo psycholoog”: chef voetbal Stephan Keygnaert gelooft dat Club Brugge Ivan Leko pas na het seizoen zal evalueren Stephan Keygnaert

06 februari 2019

07u00 0

Het regent hard boven het prinsdom. In een hoek van het Stade Louis II dansen en zingen de Brugse fans uitbundig. ‘Singing in the rain.’ Het staat 0-3 vijf ­minuten voor het einde van de wedstrijd. Het is 6 ­november en Club Brugge beleeft een historische Champions League-avond in Monaco.

Je hebt 5% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN