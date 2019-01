“Dit verlies mag Leko zich aanwrijven. Zowel zijn basiself als de instelling waarmee Club op het veld kwam, was verkeerd” ODBS

20 januari 2019

17u39

Bron: Telenet PlaySports 0 Club Brugge Wat een domper op de feestweek van Club Brugge. Op woensdag quasi alles gewonnen wat er te winnen viel op het gala van de Gouden Schoen, vandaag met 0-1 de boot in tegen Charleroi. De tweede thuisnederlaag in de competitie zwaar aan de bak moet in de achtervolging op Genk. Voor Jan Mulder, analist in de studio’s van Telenet Play Sports, startte Club verkeerd en dat vindt hij de fout van Leko.

Zo begreep Mulder niet waarom Leko het met alleen Wesley in de spits deed en koos voor een versterkt middenveld, met zowel Nakamba als Amrabat. “Hij heeft niet door dat je zeker in zo'n thuismatchen op een natuurlijke manier moet voetballen, in plaats van uit te pakken met zo’n overhaalde systematische dingen. Denk toch gewoon volop aan de aanval. Zogezegd spelers die dan fysiek wel op punt staan. Neen, je moet je beste voetballers erop zetten.”

Mede-analist Dennis Van Wijk: “Vorig seizoen speelde Club altijd met twee spitsen. Dat systeem met één spits is gegroeid in de Champions League dit seizoen. Toen zag Leko dat het ook zo kon.” Mulder: “Een heel ander verhaal na de rust met de inbreng van Schrijvers. Zo kon er altijd één van de twee in de gevarenzone blijven, waardoor Club een pak gevaarlijk werd. Alleen moest die kans van Vormer er altijd in. En die van Wesley op het einde ook. Daar kan ik me zo aan ergeren. Zo’n bal moet je niet binnenkant voet pakken, wel vol op de wreef. Dat zijn eenvoudige technische voetbaldingen hoor.” Jacky Mathijssen, net als Degryse ook in de studio aanwezig: “Misschien daarom dat een echte topclub nog niet voor hem is gekomen.” Marc Degryse beaamt: “Wesley moet meer scoren. Dat is toch een werkpunt voor hem.”

Mulder vond ook dat Club mentaal de match niet goed aanpakte. “Ze hadden zoiets van: 'we zien wel’. Tempoloos, zonder de intentie om druk te zetten. Ook dat mag Leko zich aanwrijven. Het was duidelijk dat hij vijf minuten voor de match niet tegen zijn spelers had gezegd die spelers van Charleroi vanaf minuut één tegen de muur te nagelen. Foute voorbereiding. Dan zag je Charleroi na een kwartier denken dat ze goed in de match zaten en zo konden ze groeien.”

Degryse opperde ook dat de slechte staat van het veld in het nadeel van Club speelde. “Club kon zo moeilijk uitvoetballen en tempo ontwikkelen. De handelingssnelheid lag te laag, amper één-tweetjes. Zo werd het een typische Charleroi-zege. Snel 0-1 voorkomen en dan de boeken toe.”