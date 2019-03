"Die eerste weken bij Club... Ik dacht dat ik ging sterven”: Diatta krijgt loon naar werken en mag straks ook flitsen bij Senegal Niels Poissonnier

02 maart 2019

09u23 1 Club Brugge Omdat u dezer dagen niet genoeg kan weten over Krépin Diatta (20): een paginagroot interview met de attractie van Club en straks ook A-international bij Senegal. “Soms schrik ik van mezelf.”

Naomichi Ueda

(Cercle Brugge)

Stefan Lainer

(Red Bull Salzburg)

Joakim Maehle

(Racing Genk)

Dennis Appiah

(Anderlecht)

Vier rechtsachters. Vier flankverdedigers die de voorbije weken meermaals gedribbeld en/of voorbij zijn gesneld door Diatta - talent in vorm. “Ik ben eindelijk op het niveau dat ik wilde”, glimlacht-ie. “’'t Is nu of nooit’, zei ik tegen mezelf.”

