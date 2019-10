“Dat ik dat nog mag meemaken. Formidabel”: Raoul Lambert barst in tranen uit bij het zien van tifo Club-fans TLB

28 oktober 2019

Club Brugge-legende Raoul ‘Lotte’ Lambert werd gisteren, voor aanvang van Club-Standard, uitgebreid gevierd voor zijn 75ste verjaardag. De ex-aanvaller van blauw-zwart was zichtbaar ontroerd door de tifo en de staande ovatie van het thuispubliek, zo is te zien in bovenstaande video. Bij het aanschouwen van de tifo barstte de man zelfs in tranen uit - zo fel was hij onder de indruk. Met de tranen nog in de ogen gaf hij uiteindelijk de aftrap van de wedstrijd. “Het was echt buiten verwachting, ze hebben er hun werk van gemaakt”, zegt Lambert in bovenstaande video. “Dat ik dat nog mag meemaken...formidabel!”