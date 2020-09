“Club Brugge toont concrete interesse in Nederlandse spits Bas Dost” Redactie

01 september 2020

23u46

Bron: AD.nl 6 Club Brugge Wordt Bas Dost (31) de nieuwe spits van Club Brugge? De Nederlander, die nog een contract van twee jaar heeft bij Eintracht Frankfurt, zou concrete interesse genieten van blauw-zwart. Dat schrijft de Nederlandse krant het Algemeen Dagblad.

In zijn zoektocht naar aanvallende versterking is Club Brugge, volgens het AD, uitgekomen bij Bas Dost. Eintracht Frankfurt legde een jaar geleden nog zo’n zeven miljoen euro neer voor de voormalig Nederlands international. Bij de Duitse club schipperde Dost na de hervatting tussen een rol als titularis en invaller. Mede door blessures kende hij een lastig seizoen in een wisselvallig presterend elftal. Desondanks scoorde Dost in 32 officiële wedstrijden nog tien keer voor Eintracht.

Eerder in zijn carrière speelde Dost drie seizoenen voor Sporting Lissabon (2016-2019), waarvoor hij 93 goals in 127 wedstrijden scoorde. Voordien was hij ook bij VfL Wolfsburg (2012-2016) sterkhouder. In Nederland speelde de goalgetter voor Heerenveen, Heracles en Emmen.