Exclusief voor abonnees "Clement zegt altijd: 'Mijn spelers zijn mijn kinderen'" PHILIPPE CLEMENT: IN TWEE JAAR VAN FREETHIEL NAAR BERNABÉU Niels Poissonnier

01 oktober 2019

07u33 0 Club Brugge Van de grijze Freethiel naar het koninklijke Bernabéu in amper twee jaar. Philippe Clement (45) gaat hard. Oerend hard. Portret van de nieuwe komeet onder de Belgische coaches. "Hij schuift niemand aan de kant."

Estadio Santiago Bernabéu.

Prestigieuzer wordt het niet, hoor. "Maar genieten is niet mijn sterkste kant", verontschuldigt hij zich ietwat. Philippe Clement is geen tafelspringer. Op die ene nacht in Limburg na, toen hij duidelijk maakte dat-ie nooit 'The Voice Van Vlaanderen' zal worden. Hoeft ook niet. Zijn kwaliteiten liggen elders.

