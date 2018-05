"Als het Preud'homme wordt...": Refaelov nu wel naar Standard? WDK

22 mei 2018

06u59 4 Club Brugge De kans dat Lior Refaelov (32) volgend seizoen nog bij Club speelt? "Fiftyfifty." De kans dat de Israëlische middenvelder op 22 juli in actie komt tijdens de Supercup Club Brugge-Standard? 90 procent. "Al kan dat evengoed bij de thuis- als bij de uitploeg zijn."

"Of dit het einde is bij Club? Dat weet ik niet. Maar het kan." Onze vraag overviel Refaelov tijdens het feestgedruis. Dat doet zeven jaar blauw-zwart met je. "Ach, dit is niet het moment om het daarover te hebben. Dit is het moment om de titel te vieren. Maar de voorbije twee transferperiodes zijn er contacten geweest met verschillende clubs. De komende transferperiode duurt nog wel even, dus ik heb tijd om de juiste beslissing te nemen."

Net niet in januari

De kans dat hij nog eens een seizoen zijn broek op de Brugse bank gaat slijten, lijkt echter miniem. "Fiftyfifty", zegt hij zelf, al klinkt dat niet echt geloofwaardig. "Ik hoop niet dat ik nog een seizoen als dit meemaak. Het was moeilijk omdat ik nooit echt ritme kon opdoen. Trainingen zijn immers niet hetzelfde als matchen. En ik voel me fysiek nog uitstekend."

Daar zullen ze in Luik wel oren naar hebben. 'Rafa' stond eind januari op een zucht van Standard. Hijzelf had een persoonlijk akkoord voor 2,5 jaar, maar beide clubs raakten er niet uit. 1,5 miljoen euro wilden de Rouches niet betalen. Met een aflopend contract in juni 2019 zal de vraagprijs komende zomer sowieso lager liggen. En ook de aanvallende middenvelder is Standard nog niet vergeten. "In januari heb ik een uitstekend gesprek gehad met hen. Ze hebben een goede ploeg, uitstekende spelers."

En uiteraard ook een coach die hem door en door kent. "Wie wordt de opvolger van Sa Pinto?", grijnst Refaelov. "Als het Preud'homme wordt... (denkt na) Het is altijd ideaal als je met iemand kan werken die je kent en die jou ook kent. De komende weken zal wellicht veel duidelijk worden. Als ik in België blijf, wil ik uiteraard voor een topteam uitkomen. Voor de fans en het bestuur zou een overstap naar Anderlecht of AA Gent veel te te gevoelig liggen. Standard is iets anders.

Israël? Waterkans

Pikant detail. De eerste officiële wedstijd van het seizoen is de Supercup in het Jan Breydelstadion tussen Club en... Standard. "De kans dat je me daar aan het werk zal zien, is inderdaad zeer groot, al weet ik niet of ik bij de thuisploeg of bij de uitploeg zal spelen."

Zoals elk jaar zijn er overigens ook Israëlische teams die Refaelov aan de mouw trekken: ex-ploeg Maccabi Haifa, topploeg Maccabi Tel Aviv - die vorige zomer aandrong - en ook kampioen Hapoel Beer Sheva. Afwachten of een hereniging met Preud'homme zwaarder weegt dan de lokroep van het vaderland.