Club Brugge wint ook tweede oefenmatch met vlotte cijfers, ook voor Essevee is de kop eraf Tomas Taecke Jonas Van De Veire

30 juni 2018

21u14 4 Belgisch Voetbal Na de monsterzege in Heist (0-11) heeft Club Brugge ook KM Torhout met grote cijfers opzij gezet. Vlak voor de afreis naar Nederland won blauw-zwart met 0-6 van de amateurclub. Debutant Groeneveld liet meteen een goeie indruk.

Op de traditioneel goedgevulde Torhoutse Velodroom mocht Groeneveld - één weekje later dan nieuwkomers Schrijvers en Rits - zijn kunnen tonen. Net als Horvath en Vormer, die ook extra vakantie kregen, speelde de Nederlandse Nigeriaan zijn eerste wedstrijd in de voorbereiding. Nakamba, Poulain, Diaby, Limbombe en Vlietinck bleven geblesseerd of met kwaaltjes opzij en ook voor de nieuwe doelman Letica kwam de match nog te vroeg.

De tegenstander was dan wel al iets sterker dan provincialer Heist, toch vond Club ook tegen amateurclub Torhout vlotjes de weg naar het net. Op het kwartier mocht Vossen het doelpuntenfestijn openen vanop de stip, nadat een goeie actie van Groeneveld foutief afgebroken werd binnen de grote rechthoek. Vijf minuten later scoorde blauw-zwart opnieuw uit een standaardsituatie. Cools kopte de hoekschop van Vanaken onhoudbaar binnen. Nog voor de rust bediende Groeneveld Rits voor de 0-3 en scoorde ook Schrijvers na een geslaagde actie van de vleugelspits.

Leko liet enkel trainee Schoonbaert, Vanlerberghe en doelman Horvath staan na de pauze, al werd die laatste al snel vervangen door Gabriël. Club bleef de match domineren en na tien minuten in het tweede bedrijf trof Openda voor de vierde keer in de oefencampagne raak. Een kwartier voor inrukken pikte ook Vanlerberghe op knappe wijze zijn doelpuntje mee. Club won opnieuw met ruime cijfers zonder tegendoelpunten te incasseren, al kon er van een echte test net als in Heist voorlopig nog geen sprake zijn.

Morgen vertrekt Club op stage naar het vertrouwde Garderen, waar er maandag en dinsdag twee trainingen op het programma staan. Woensdagavond volgt de eerste van twee oefenwedstrijden op Nederlandse bodem tegen het Roemeense Steaua Boekarest.

Doelpunten: 14’ Vossen (strafschop), 21’ Cools, 33’ Rits, 43’ Schrijvers, 56’ Openda, 75’ Vanlerberghe

Club Brugge 1ste helft: Horvath; Vanlerberghe, Schoonbaert, Denswil; Cools, Baiye, Rits, Vanaken, Groeneveld; Vossen, Schrijvers

Club Brugge 2de helft: Horvath (58’ Gabriel); Decarli, Schoonbaert, Scholz; Tomecak, Vanlerberghe, Vormer, Refaelov, Diatta; Openda, Wesley

Zulte Waregem wint eerste oefenduel met 1-4

Geslaagde opener voor Essevee. Tegen Sparta Petegem, uit tweede amateurklasse, kende het een zorgeloze eerste oefenmatch. Bovendien scoorden twee van de vier nieuwkomers die voor rust tussen de lijnen stonden. Na een kwartier draaide Soisalo goed weg en trapte vervolgens knap overhoeks binnen. Net voor rust lukte dat ook Bürki met een frommelgoal. Tussendoor bewees Harbaoui zijn torinstinct niet verloren te zijn tijdens de zomerstop. De Tunesiër werkte een voorzet van Bongonda met een fraaie volley binnen. Elf nieuwe namen in de tweede helft, waaronder vier nieuwe gezichten en jeugdspeler Desmet. Zij zorgen voor minder dreiging dan hun collega’s voor rust. Madu scoorde wel snel de 1-4. Nadien stuitten Kaya – met een vrijschop –, Bjørdal en Walsh op de thuisdoelman.

Goals: 17’ 0-1 Soisalo, 21’ 1-1 Crispyn, 27’ 1-2 Harbaoui, 44’ 1-3 Bürki, 50’ 1-4 Madu

Zulte Waregem eerste helft: Bansen; De fauw, Heylen, Bürki, Demir; Oldrup Jensen, Faik, De Pauw; Soisalo, Harbaoui, Bongonda

Zulte Waregem tweede helft: Bostyn; Walsh, Derijck, J. Bjørdal, Madu; Marcq, Desmet, Kaya; Buffel, Nissilä, H. Bjørdal