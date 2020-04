Club Brugge Vrouwen wordt Club YLA: vrouwenelftal blauw-zwart krijgt stevige make-over Redactie

14 april 2020

20u00 0 Belgisch voetbal Het vrouwenelftal van Club Brugge krijgt een make-over. Club Brugge Vrouwen wordt Club YLA en krijgt ook een nieuwe, moderne branding. Met de nieuwe naam eren de Brugse vrouwen Yvonne Lahousse.

Lahousse, bij de Club-supporters ook wel bekend als ‘Vonne van de Spionkop’, is volgens blauw-zwart een van de sterke vrouwen in de Brugse geschiedenis. “Yvonne stond mee aan de wieg van de Spionkop op De Klokke. Club Brugge was haar leven. Alle matchen woonde ze bij in het midden van de Spionkop”, klinkt het in een persbericht. Ze zou zelfs daags voor haar bevalling achter het doel gestaan hebben.

“Diezelfde passie trekt Club al enkele jaren door in zijn visie op het vrouwenvoetbal. Club zet volop in op een professionele omkadering en opleiding aan de basis.” Club Brugge wil meisjes die bij hun eigen club in een jongensteam spelen, verenigen om op nationaal en internationaal niveau wedstrijden tegen andere teams te spelen. De club spreekt van “een duurzaam model dat evolueert van meisjes- naar vrouwenvoetbal.”

Het vrouwenelftal van Club wordt getraind door Leo Van der Elst, die in het verleden vier seizoenen voor blauw-zwart uitkwam.