Club Brugge toch niet officieel kampioen? Waasland-Beveren vecht degradatie aan en wil besluiten Algemene Vergadering annuleren

MVS/BF

21 mei 2020

10u54

Bron: Eigen berichtgeving 22 Jupiler Pro League Waasland-Beveren gaat vol in de aanval. De Oost-Vlaamse club wil de besluiten van de Algemene Vergadering (AV) van vorige week vrijdag, die Waasland-Beveren de degradatie oplegde, laten vernietigen. In dat geval staat opnieuw een vraagteken achter de officiële titel van Club Brugge. “Een annulatie van de competitie is juridisch het meest correct, maar voor ons kan ook een competitie met achttien”, zegt Tom Rombouts, de clubadvocaat van Waasland-Beveren.

Het spel zit dus opnieuw op de wagen binnen de Pro League. De juridische acties waarop Waasland-Beveren aanstuurt om zijn vel in 1A te redden, kunnen grote gevolgen hebben. Waasland-Beveren zal wel in eerste instantie bemiddeling zoeken binnen de Pro League zelf, en heeft daarover al een verzoek gestuurd naar voorzitter Peter Croonen. Tom Rombouts: “De statuten voorzien dat er bij een conflict tussen leden binnen de Pro League of tussen een lid en de Algemene Vergadering eerst een mediatie moet komen onder leiding van de voorzitter van de Pro League.”

De coronacrisis treft alle clubs. Nu schuift men de lasten door naar één club. Dat is zeer zuur omdat wij sportief nog alle troeven hadden om ons te redden Tom Rombouts

Maar als dat geen soelaas brengt, stapt Waasland-Beveren naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), en mogelijk de burgerrechtbank om aan degradatie te ontsnappen. “We vinden dat de beslissing van de Algemene Vergadering op 15 mei onrechtmatig, onregelmatig en niet rechtsgeldig genomen is”, zegt Rombouts. “De AV is niet conform de eigen statuten bijeengeroepen. De leden moeten de uitnodiging voor een AV acht kalenderdagen op voorhand krijgen. Maar wij hebben die pas op 11 mei ontvangen - ruimschoots te laat - en op 15 mei hebben we om half tien en om half elf nog eens een wijzigende uitnodiging gekregen. Om vier uur vergaderen we dan over wat mogelijk de belangrijkste beslissing in de geschiedenis van de Pro League is. Dat is niet ernstig.”

Ook met de beslissing van de AV zelf gaat Waasland-Beveren niet akkoord, omdat de club sportief niet de kans kreeg het behoud te verwezenlijken. Rombouts: “In een overmachtsituatie kan men beslissingen nemen, maar wij menen dat een annulatie van de competitie het meest juridisch correct is. De coronacrisis treft alle clubs. Nu schuift men de lasten door naar één club. Dat is zeer zuur omdat wij sportief nog alle troeven hadden om ons te redden. Dat maakt het pijnlijk.”

Competitie met 18

Een annulatie van de competitie houdt wel in dat Club Brugge zijn kampioenstitel zou verliezen: “Dat klopt”, zegt Rombouts. “Vergelijk het met de beslissing in Nederland. Club is in de ogen van de meeste mensen de morele kampioen, maar als zij zoveel belang hechten aan de titel kan voor ons ook een competitie met achttien. Die vraag kunnen we eventueel aan het BAS voorleggen. Wij hebben OHL en Beerschot er ook graag bij, maar op dit moment moeten we alle middelen en argumenten aanwenden in het belang van Waasland-Beveren.” Bij W-B beroepen ze zich ook op twee precedenten: seizoenen 1939-1940 en 1944-1945 zijn ook stilgelegd zonder kampioen en zonder dalers. Rombout: “Het is belangrijk dat die precedenten er zijn en dat we ons daarop zullen beroepen.”

De actie van Waasland-Beveren is een tweetrapsraket. De club kan ook nog proberen de licentie die Moeskroen via het BAS kreeg, aan te vechten. Daarvoor kan Waasland-Beveren zich echter niet tot het BAS wenden, maar moet het naar de burgerrechter stappen. Rombouts: “Wij stellen grote vragen bij de beslissing van het BAS. Een burgerrechter kan wel oordelen om die beslissing van het BAS te vernietigen.”

