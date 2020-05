Club Brugge stuurt mail naar alle profclubs en legt plan voor 1A met 18 en zonder play-offs op tafel

Stephan Keygnaert

10 mei 2020

10u20 0 Belgisch voetbal Club Brugge wil eindelijk duidelijkheid voor spelers, trainers en fans, en legt vrijdag tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League een reguliere competitie met 18 clubs op tafel, zonder play-offs (34 speeldagen) - dus mét Waasland-Beveren en mét OH Leuven en Beerschot, die hun beslissende testmatch om de promotie in rook zagen opgaan na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad vorige woensdag.

In de logica van Club Brugge zit de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat ook Oostende zijn licentie haalt, vervat.

Club vroeg gisteravond in een mail aan het management van de Pro League officieel om hun voorstel vrijdag op de agenda te plaatsen.

De mail kwam tevens terecht in de inbox van alle andere 22 (vooralsnog) resterende profclubs, waarna die heel snel rondging in de coulissen.

Het initiatief van Club moet aanzet geven opdat alle clubs het gezond verstand zouden gebruiken: in coronatijden en in een seizoen met een EK is vasthouden aan 16 clubs met play-off-format (40 speeldagen) niet wenselijk.

Een reguliere competitie met 16 (slechts 30 speeldagen) leidt dan weer zeker tot trammelant. In geval van degradatie heeft Waasland-Beveren immers al gedreigd met een rechtszaak. En ook OHL en Beerschot eisen allebei het recht op om te kunnen stijgen.

Iedereen mee aan boord nemen, is de weg van de minste weerstand.

Club Brugge als de good cop.

Opvallend is voorts dat Club óók het ‘federal reserve’ van UEFA en FIFA officieel op de agenda van de Algemene Vergadering wil geplaatst zien. Club vraagt dat de Pro League gaat onderhandelen met de voetbalbond om te zien wat die laatste wil aanvangen met de 4,3 miljoen euro coronasteun vanuit UEFA en de 463.000 euro steun voor elke federatie vanuit de FIFA. Club vindt namelijk dat een stuk van het geld naar de leden van die federaties moet gaan - in casu de (noodlijdende) clubs.

Het is bekend dat Club geen aanleiding ziet om zélf wilde weldoener te zijn voor Anderlecht en Racing Genk, twee clubs die claimen Europees voetbal te hebben gemist en daarvoor een financiële compensatie van 10% van alle Europese inkomsten wensen. Club Brugge wijst erop dat zij als deelnemer aan de groepsfase van de Champions League sowieso 1.350.000 euro in een gezamenlijke pot storten.

Club Brugge zal – zo blijkt uit de mail – op de Algemene Vergadering tevens voorstellen om de licentiereglementering extern te laten auditen opdat die zou kunnen hervormd worden tot een transparante en efficiënte procedure.

Nog dit: Club schrijft open te staan om de bekerfinale tegen Antwerp – dan met de vernieuwde selecties – af te werken in augustus.