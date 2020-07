Club Brugge organiseert drive-in cinema aan Jan Breydel voor bekerfinale Redactie

19 juli 2020

17u42 5 Club Brugge Geen publiek toegelaten in het Koning Boudewijnstadion voor de bekerfinale op 1 augustus, en dus zijn ze bij Club Brugge creatief om de supporters toch samen te brengen. Blauw-zwart organiseert op de dag van de wedstrijd een drive-in cinema aan het Jan Breydelstadion.

Landskampioen Club neemt het in de bekerfinale op tegen Antwerp en gaat op zoek naar de dubbel. Omdat er geen toeschouwers zijn toegelaten in het stadion, organiseren de Bruggelingen een ‘Road to the Double drive-in’. Zo kunnen de fans de bekerfinale aan het Jan Breydelstadion vanuit de wagen bekijken. Club gebruikt voor het evenement naar eigen zeggen het allergrootste mobiele LED-scherm ter wereld.

Voor de wedstrijd zelf staan er ook twee films op het programma. Om 11 uur kunnen de supporters naar The Lion King kijken, om 16 uur wordt de vierde film van FC De Kampioenen uitgezonden.