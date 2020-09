Club Brugge onder Clement beste uitploeg in Europa TTV

22 september 2020

06u18 1 Belgisch voetbal ‘Bruges are winning... everywhere they go.’ Het supporterslied liegt niet: onder Philippe Clement verloor Club Brugge sedert juli 2019 slechts één keer buitenshuis. Goed voor een record in Europa, dat enkel door Atalanta en RB Salzburg geëvenaard wordt.

Antwerp uit op 10 november 2019. Het is tot dusver de enige nederlaag van Club Brugge ‘on the road’ sinds de terugkeer van Clement naar Jan Breydel. Verbluffende cijfers, niemand in Europa doet beter. Met uitzondering van Bayern München (2 uitnederlagen) verloren alle landskampioenen uit de topcompetities minstens 3 keer sinds de start van het seizoen 2019-2020 - Juventus in totaal zelfs 6 keer. Atalanta en Red Bull Salzburg verloren ook maar één keer, maar hun puntengemiddelde per match ligt wel lager dan dat van Club. Wat dat betreft, doen enkel LASK en Bayern met 2,41 ietsje beter, ondanks meer nederlagen. Blauw-zwart is simpelweg quasi onverslaanbaar buitenshuis - waar de thuisploeg genoodzaakt is meer initiatief te tonen en de Bruggelingen hen keer op keer koud te grazen nemen.

Club pakte in 17 uitmatchen 40 punten, thuis zijn dat er 42 in 18 matchen. Thuis of uit speelt nauwelijks een rol onder Clement, zo sterk is blauw-zwart buitenshuis. Ook dit seizoen: 0-4 in Eupen, 0-6 in Waregem en tussendoor 1-2 op Genk. In de Luminus Arena won het recent zelfs twee keer - dit nadat Club er sinds 2009 negen keer op rij niet gewonnen had. Hetzelfde geldt in Brussel: daar werd Anderlecht na dik ‘twenty years of hurt’ recent ook enkele malen ingepakt.

Nog opvallend in de lijst van beste Europese uitploegen sinds vorig seizoen: Sporting Charleroi verloor ook slechts 3 keer buitenshuis, al haalt het daar wel maar een puntengemiddelde van 1,72 per match.

Lees ook: Heeft Club Brugge nog wel een extra aanvaller nodig? Clement: “We gaan zeker nog kijken”