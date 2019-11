Club Brugge, mét Diagne in de basis, klopt Charleroi dankzij late goal in oefenmatch XC

14 november 2019

15u31 0 Belgisch voetbal Club Brugge heeft vanmiddag in het Belfius Basecamp een oefenmatch gewonnen tegen Charleroi: 2-1. Opvallend: Mbaye Diagne stond aan de aftrap bij blauw-zwart.

Mbaye Diagne ontbrak na het strafschopdebacle tegen PSG in de Club-selectie tegen Antwerp, de Senegalees kreeg daarnaast een stevige boete. “Deze sanctie is belangrijk om duidelijk te maken waar Club Brugge voor staat”, klonk het bij Philippe Clement.

Vandaag verscheen Diagne prompt in de basis bij Club, dat het in een vriendschappelijk duel opnam tegen Charleroi. Jelle Vossen tekende in de tweede helft voor de 1-0. Ryota Morioka scoorde vervolgens vanaf de stip, waarna Maxim De Cuyper in de extra tijd de 2-1-eindstand vastlegde.

Opstelling Club: Horvath, Mata, Cools, Ricca, Balanta, Rits, Vormer, Schrijvers, Vlietinck, Vossen, Diagne.

Opstelling Charleroi: Descamps, Marinos, Willems, Dessoleil, Tsadjout, Keita, Hendrickx, Morioka, Fall, Diagne, Bruno.

2️⃣🆚1️⃣ | Club won deze middag met 2-1 van Charleroi tijdens een onderlinge wedstrijd op training in het Belfius Basecamp. De doelpunten kwamen van Vossen en De Cuyper.



MEER | https://t.co/dYO0B0Niqy pic.twitter.com/G1peKMVVgO Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link