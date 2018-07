Club Brugge laat zich niet verrassen, Vossen en Wesley verdelen vijf goals tegen slap Eupen Tomas Taecke en Glenn Van Snick

29 juli 2018

16u20 18 Club Brugge CLU CLU 5 einde 2 EUP EUP KAS Eupen Bekijk nu de strafste acties van deze match Belgisch Voetbal Een vlekkeloze start was het niet, toch overtuigde Club Brugge in zijn openingsmatch voldoende. Wesley en Vossen waren de hoofdrolspelers in een eerste vlotte seizoenszege tegen een slap Eupen.

Bij Club verraste Leko met zijn landgenoot Tomecak op rechts. Cools begon net als in de Supercup op de bank. Voorin opnieuw Vossen en Wesley en dus weer geen basisplaats voor Schrijvers. Bij afwezigheid van Nakamba vormde Rits andermaal het middenveld met Vormer en Vanaken. Aan de overzijde was het uitkijken naar nieuwkomers Pollet en Yagan, Milicevic ontbrak met een enkelblessure.

Na de goeie prestatie van Anderlecht en de overwinning van Standard kon Club niet achterblijven. Blauw-zwart trok naar goede gewoonte vanaf het startsignaal naar voor, Eupen moest al snel ondergaan. Welgeteld zes minuten hielden de Panda’s het vol: Vossen mikte van dichtbij hard op Van Crombrugge, maar in de rebound mikte Wesley raak. De Bruggelingen voetbalden vlot, het blok van Eupen kon er echt niets tegen inbrengen. Vijf minuten na de openingsgoal vond de wederom bedrijvige Danjuma het hoofd van Vanaken, die zag hoe Van Crombrugge zijn prima kopbal van onder de lat tikte.

Videoref

Opschudding halverwege de eerste helft. Poulain ging bij een hoekschop tegen het canvas, videoref Colemonts greep in. Verboomen zag een strafschop in de slag van Blondelle op het oor van Poulain en wees naar de stip. Na Wesley opende ook Vossen zijn doelpuntenrekening voor dit seizoen. Het hoogtepunt van de eerste helft volgde nauwelijks een minuut later. Vanaken omzeilde de verdediging met een heerlijke stiftbal tot bij Wesley, die mooi langs Van Crombrugge dribbelde en de zege met zijn tweede van de middag al vroeg veilig stelde. Enige minpuntje voor Club in het slot van de eerste helft was het uitvallen van Denswil. De Nederlander kon niet verder en werd gewisseld door Decarli.

Na de rust ging Club door op zijn elan. Danjuma legde goed terug voor Vossen, die na acht minuten net als Wesley een tweede keer scoorde. Over en uit voor Eupen, dat niet snel genoeg op de spelersbus kon zitten. Eén keer haalde Pollet vanop afstand goed uit en kon ook Letica zich met een prachtsave eens onderscheiden.

Doelpunten aan overzijde

Na een saai kwartier dat volgde, waren ook Wesley en Vossen opnieuw de hoofdrolspelers bij de volgende kansen. Halverwege de tweede helft knokte Wesley zich aan de middellijn tussen twee verdedigers vrij en gaf hij goed mee met zijn doorgebroken spitsbroeder. Vossen talmde te lang om Van Crombrugge te verschalken. Bij de daaropvolgende actie kon de voor doel vrijstaande Wesley zijn derde binnentrappen, maar ook hij aarzelde te lang. Het doelpunt viel tot ieders verrassing aan de overzijde. In de omschakeling trapte Ocansey de bal op voorzet van Schauerte met de top van de schoen in de verste hoek voorbij Letica.

Kort na de eerredder trapte Mitrovic in de grote rechthoek op de voet van Ocansey. Na het consulteren van de VAR gaf Verboomen een nieuwe strafschop. Luis Garcia faalde niet, Eupen herleidde de achterstand in enkele minuten tot twee doelpunten. Het was wachten tot in de absolute slotfase vooraleer Club nog eens uit zijn pijp kwam. Mulumba trok Poulain neer op een vrijschop, Vossen mikte een tweede keer raak vanop de stip. Club wint ondanks twee tegengoals met overtuiging zijn eerste wedstrijd. Zo lijkt de machine opnieuw vertrokken na een korte onderbreking.