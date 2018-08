Club Brugge in beroep tegen zes (!) speeldagen schorsing voor Wesley, Carcela heeft twee matchen aan been De voetbalredactie

07 augustus 2018

20u35 57 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Geschillencommissie bevestigt: 6 matchen schorsing voor Wesley - Club in beroep

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Wesley Moraes zes speeldagen schorsing en een boete van 6.000 euro opgelegd na zijn elleboogstoot van afgelopen weekend. Club gaat in beroep tegen de schorsing voor de Braziliaanse spits. Indien dat op niets uitdraait, mist Wesley de wedstrijden tegen KV Kortrijk (10/08), Antwerp (19/08), Anderlecht (26/08), Zulte Waregem (31/08), Lokeren (14/09) en AA Gent (23/09).

"Een schorsing is logisch, maar een sanctie van zes weken -die hem voor bijna een kwart van de reguliere competitie uitsluit, is buiten proportie. We gaan dan ook zeker in beroep tegen deze beslissing", aldus Leko op de officiële site van de Bruggelingen. "We hebben vanmorgen immers ook beelden gezien uit een andere hoek die aantonen dat Wesley met open hand met de armen zwaaide en daarna de speler van zich af duwde. Ik geloof dat hij niet de intentie had om de speler met zijn elleboog te kwetsen. Ondertussen doen we er op de club, samen met staf en spelers alles aan om Wesley de komende weken optimaal te begeleiden, zowel op als naast het terrein."

Raadsman Hannes D'Hoop probeerde de schade in een pleidooi van 20 minuten nog te verzachten, maar het voorstel van bondsprocureur Chris Vandenbossche werd toch bevestigd. D'Hoop vond de rode kaart voor Wesley niet onterecht, maar haalde verzachtende omstandigheden aan. "Wesley wordt voortdurend op de huid gezeten door verdedigers. Daarom moet hij zich breed maken en zijn fysieke kracht gebruiken. Anders wordt hij telkens van de bal gezet. Heel vaak wordt die fysieke belaging van de verdediger niet bestraft", aldus de Brugse raadsman.

Volgens D'Hoop deelde Wesley ook geen elleboogstoot uit. "Het was eerder een duw in het gezicht van Katranis om zichzelf te beschermen. Het was helemaal geen opzettelijke slag, zoals in de media volop werd gesuggereerd." D'Hoop concludeerde dat er een verkeerd beeld wordt opgehangen van Wesley. "Hij lijkt wel een misdadiger. Nochtans, vorig seizoen pakte hij maar drie gele kaarten". Wesley zelf had niets toe te voegen aan het betoog van zijn advocaat.

De argumenten van D'Hoop ten spijt, bevestigde de Geschillencommissie de schorsing van zes speeldagen. Club kan nog beroep aantekenen tegen het vonnis, dat wordt dan vrijdag behandeld.

Alle abonnementen Club Brugge opnieuw uitverkocht

En of Club Brugge populair is: na twee speeldagen zijn -opnieuw- alle 24.000 beschikbare abonnementen in Jan Breydel de deur uit. Blauw-zwart bedankt zijn fans daarvoor met onderstaand knap filmpje.

🔊🔛



“Het is gewoon echt, geen namaak.”



“Voetbal is passie, emotie, dat kan je op Jan Breydel het beste vinden.”



“Onze fans zijn de hartslag van de ploeg.”



“Als je samen dingen doet, kan je heel veel bereiken”



HIER SPELEN WIJ MET 12, 24.000x BEDANKT! pic.twitter.com/oLkY8yAM0s Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

KV Mechelen en Club Brugge krijgen elk 500 euro boete na incidenten in oefenmatch

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Club Brugge en KV Mechelen ieder 500 euro boete opgelegd (waarvan de helft met uitstel) wegens supportersincidenten in hun oefenwedstrijd op 18 juli.

De landskampioen en de degradant uit de Jupiler Pro League hielden op 18 juli een oefenmatch in Tongeren. De partij draaide na een makke vertoning uit op een doelpuntenloos gelijkspel.

Twintig minuten voor tijd moest scheidsrechter Alexandre Boucaut de oefenpot wel even stilleggen, nadat er tussen beide supportersclans relletjes waren ontstaan. De lokale politie en stewards, waarvan 25 van Club Brugge, moesten tussenbeide komen. Nadien kon de partij gewoon worden afgewerkt zonder verder incidenten.

"De Geschillencommissie houdt rekening met het feit dat de organisatie in handen was van de inrichtende club FC Heur-Tongeren. Bovendien bleven de schermutselingen beperkt", klonk het.

Het Bondsparket had 500 euro als sanctie gevorderd, maar omwille van bovenstaande verzachtende omstandigheden werd die deels met uitstel verleend.

Anderlecht-dames winnen openingswedstrijd in Champions League

De damesploeg van Anderlecht heeft haar eerste wedstrijd in de Champions League voor vrouwen gewonnen. In Edinburgh versloeg paars-wit Glasgow City, vorig seizoen nog kwartfinalist, met 1-2. Het is de eerste van drie groepswedstrijden in de kwalificatiereeks.

Ella Van Kerkhoven opende de score in de 24ste minuut, Elke Van Gorp verdubbelde de score in de 82ste minuut. De 1-2 van Lara Ivanusa in de blessuretijd kwam te laat.

Vrijdag spelen de Anderlecht Ladies tegen het Poolse Górnik Zabrze, volgende week dinsdag volgt de laatste kwalificatiewedstrijd tegen het Georgische FC Martve. De tien groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor de 1/16de finale, alsook de twee beste tweedes. Op vrijdag 17 augustus volgt de loting voor de 1/16de finale.

Geschillencommissie schorst Carcela (Standard) twee speeldagen

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Mehdi Carcela voor twee speeldagen geschorst. De Marokkaanse winger van Standard moet ook 2.000 euro boete betalen.

Het Bondsparket vorderde drie speeldagen schorsing, maar daar ging dus een speeldag van af. Carcela mist de competitieduels tegen Cercle Brugge (11 augustus) en Lokeren (18 augustus). Zelf tekende de flankaanvaller niet present in het bondsgebouw, omdat hij in volle voorbereiding is op de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. Standard ontvangt de Amsterdammers dinsdagavond namelijk voor de heenwedstrijd van de derde voorrondes in het kampioenenbal.

Het Bondsparket vroeg drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete, maar daar gaan de Rouches niet mee akkoord. Die strafvordering kreeg Carcela, nadat hij in de match tegen Waasland-Beveren een tegenaanval vakkundig had afgebroken. Volgens juridisch directeur Pierre Locht, die de afwezige Marokkaan vertegenwoordigde, was er evenwel geen overdreven intensiteit in het spel. "Dat blijkt ook uit het verslag van de scheidsrechter. Die spreekt over een 'tik' en geen 'trap', de fysieke integriteit van Boljevic was dus niet in gevaar. Bovendien snijdt Boljevic zelf de pas van Carcela af en lokt hij de rode kaart uit."

Het Bondsparket en de Geschillencommissie hanteren sinds dit seizoen een indicatieve tabel met strengere straffen. "Maar er is geen pv die bewijst dat de Pro League akkoord is met die nieuwe tabel. En dus is de strafvordering an sich niet geldig", concludeerde Locht, die de vrijspraak vroeg voor Carcela. "Of hoogstens een sanctie met uitstel."

Standard had afgelopen weekend al gevraagd om het strafdossier van Carcela vrijdag pas te behandelen, maar daar kon de Geschillencommissie in eerste instantie niet op ingaan. Vlak voor de zitting gaf Locht aan toch door te willen gaan met de pleidooien. Zijn verzoek om uitstel herhaalde de juridisch directeur van de Rouches niet.

Eric Ocansey (Eupen) wordt vier speeldagen geschorst

KAS Eupen kan in de wedstrijden tegen Zulte Waregem (11 augustus), AA Gent (19 augustus), Moeskroen (25 augustus) en Standard (1 september) niet rekenen op Eric Ocansey. De Geschillencommissie gaf de Ghanese aanvaller vier speeldagen schorsing en een boete van 4.000 euro voor zijn rode kaart tegen Charleroi.

Die rechtstreekse uitsluiting was het gevolg van een slag op het achterhoofd van Marco Ilaimaharitra. Ocansey werd betrapt door de videoref en kreeg meteen een rode kaart. Het Bondsparket vorderde vier speeldagen schorsing, naar analogie met de sanctie die ook Christophe Diedhiou (Moeskroen) vorige week kreeg voor een gelijkaardige actie. Opnieuw werd dat voorstel bevestigd.

De Oostkantonners beschikken over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de schorsing van vier speeldagen. Dat moet voor donderdag (12u00) gebeuren. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB komt vrijdagnamiddag (vanaf 14u00) samen.

Dennis van Wijk zit twee weken in de tribunes

Dennis van Wijk zal zijn spelers bij KV Mechelen tijdens de komende twee wedstrijden vanuit de tribunes moeten aanmoedigen. De Nederlandse coach van Malinwa werd gestraft voor incidenten in de openingswedstrijd tegen OH Leuven. Bovenop de twee speeldagen schorsing krijgt van Wijk 1.000 euro boete.

De schorsing gaat in vanaf 9 augustus en geldt dus voor de duels in Roeselare (11 augustus) en thuis tegen Lommel SK (17 augustus).

De sanctie volgt op de incidentrijke topper op het veld van Leuven afgelopen weekend. Supporters van KV Mechelen gooiden met projectielen naar de Leuvense doelman, waardoor scheidsrechter Nathan Verboomen de partij in minuut 70 tijdelijk moest stilleggen. Tijdens die wedstrijdonderbreking kreeg van Wijk het aan de stok met de ref, die de Nederlandse T1 eerder in de wedstrijd al een "laatste waarschuwing" had gegeven. Van Wijk zou uit frustratie gevloekt hebben naar Verboomen en zich agressief gedragen hebben ten opzichte van de scheidsrechter.

Toen de Nederlander vervolgens naar de tribunes werd gestuurd, gaf van Wijk daar niet meteen gevolg aan. Naar eigen zeggen gebeurde dat buiten zijn wil om.

Trebel tekent (nog?) niet bij in Anderlecht

Vijf seizoenen en opslag: dat wil Anderlecht Adrien Trebel (27) geven. "Een mooi signaal", klinkt het bij zijn makelaar. En tóch tekende Trebel nog niet bij.

"Zijn beste match voor Anderlecht", had Vanhaezebrouck na de 5-2-zege tegen KVO lof voor Trebel. Woorden die passen in de strategie om de Fransman te overtuigen te blijven. Een werk van lange adem: voor het WK al bood RSCA Trebel, die nog drie jaar vast ligt, een nieuw verbeterd contract voor vijf seizoenen, maar handtekeningen zijn er nog niet gezet. Het doet de nervositeit in de hoofdstad toenemen. Logisch: déze Trebel is onvervangbaar.

"We zijn gecharmeerd door het voorstel", aldus makelaar Nicolas Onissé. "Alleen willen we liever geen overhaaste beslissingen nemen. Adrien voelt zich gerespecteerd bij Anderlecht, maar als hij op termijn een sportieve stap hogerop wil zetten, kan hij het zich voorlopig niet permitteren om te verlengen. Doet hij dat wel, dan wordt hij onbetaalbaar. (snel) Het betekent niet dat hij níet zal bijtekenen. Wij wachten af."

Concreet wil Trebel vooral Engeland niet uitsluiten. Daar eindigt de transferperiode donderdag. "Adrien staat er op de verlanglijst van enkele middenmoters. Maar vraag me geen namen", besluit Onissé. Navraag leert ons echter dat Trebel bij geen enkele Engelse eersteklasser optie A is. En dus valt het te bezien of er deze week een aanbieding zal binnenlopen. Gebeurt dat niet, dan is de kans op een verlenging groot. (PJC)