Club Brugge heeft Guineese spits op de radar als alternatief voor toptargets TTV

18 januari 2020

05u00 0

Nog op het lijstje van Club Brugge: de 24-jarige centrumspits Sory Kaba. De Guineeër (1,90m) is een alternatief voor toptargets Cristian Benteke (Crystal Palace) en Adolfo Gaich (San Lorenzo), beiden voorlopig om diverse redenen onhaalbaar voor Club. Kaba scoorde dit seizoen vier keer voor het Deense Midtjylland, waaronder twee belangrijke goals in de topper tegen FC Kopenhagen in november. De international werd deze zomer voor 3 miljoen euro overgenomen van het Franse Dijon.

Me gusta la opción Sekou, pero el bombazo sería Sory Kaba. Hay que rescatarle de la liga danesa. pic.twitter.com/S5rWGsUm2Q Aguirre Fernández(@ khalkrueger) link