Club Brugge gaat onderuit tegen PSV, Vanaken pakt uit met knappe sologoal Redactie

11 januari 2019

15u13

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Club Brugge heeft op oefenstage in Doha een 2-1 nederlaag geleden tegen PSV. Beide ploegen werkten een duel van drie maal dertig minuten af.

De partij tussen de Belgische en de Nederlandse landskampioen was voor beide teams het eerste oefenduel op de winterstage. Alle goals in de Qatarese hoofdstad vielen in de derde periode. PSV kwam op een dubbele voorsprong, via Piroe en Pereiro, alvorens Vanaken na een heerlijke solo kon tegenprikken. Verder kwamen de Bruggelingen niet meer.

Meer over PSV

sportdiscipline

sport

voetbal

sportevenement

Doha

Piroe

Pereiro