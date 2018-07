Club Brugge en Standard strijden vanavond om Supercup: "Zal speciaal zijn" Redactie

22 juli 2018

08u23 0 Belgisch Voetbal Nu het WK in Rusland zijn laatste geheimen heeft prijsgegeven, gaat de aandacht opnieuw naar het vaderlandse voetbal. Vijf dagen voor de Belgische competitiestart, spelen landskampioen Club Brugge en bekerwinnaar Standard vanavond (20 uur) in Jan Breydel om de Supercup.

Blauw-zwart is met veertien zeges in de Supercup recordhouder, voor Anderlecht (dertien). Standard volgt met vier overwinningen als derde op ruime afstand.

Club Brugge geniet het thuisvoordeel en coach Ivan Leko wil ook voluit voor de zege gaan. "Het is een trofee, dus is het sowieso belangrijk voor ons. Het vereist niet dezelfde inzet als om een titel of beker te halen, omdat het over één match beslist wordt, maar het blijft een aanvulling van het palmares. Doordat het tegen Standard is, dat de meeste punten in play-off 1 haalde, is het ook een interessante match, we zullen zien waar we staan", zegt de 40-jarige Kroaat.

Limbombe en Diaby, twee vaste waarden in de kampioenenploeg, blijven aan de kant omdat ze aan transferitis lijden. Ook Mechele, Dennis en Nakamba ontbreken, door blessures. In doel wordt nieuwkomer Letica verwacht, aanwinsten Rits, Groeneveld en Schrijvers staan vermoedelijk eveneens in de basis.

Preud'homme: "Zal speciaal zijn"

Voor Michel Preud'homme wordt de Supercup zijn eerste officiële match sinds hij opnieuw Standard-coach is. Meteen treft MPH de club waarmee hij in 2016 kampioen werd en een jaar eerder de beker won. Na een sabbatjaar ging de Luikenaar deze zomer opnieuw aan de slag bij de Rouches, als opvolger van Ricardo Sa Pinto.

"Het is een leuk toeval en het zal speciaal zijn. Net zoals het vroeger was toen ik terugkeerde naar Gent of Standard", zegt Preud'homme. "Maar ik ben ook een prof. Als ik werk voor een club geef ik daar alles voor. De Supercup is een trofee en we gaan die proberen te winnen. We zullen zo goed mogelijk proberen te spelen, maar we weten dat het een moeilijke verplaatsing is op het veld van de best presterende ploeg van de laatste jaren."

Bart Vertenten leidt de Supercup in goede banen. De winnaar volgt op de erelijst Anderlecht op, dat het vorig jaar met 2-1 van Zulte Waregem haalde.