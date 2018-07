Club Brugge en KV Mechelen spelen gelijk, fans gaan met elkaar op de vuist Redactie

18 juli 2018

22u41

Bron: Belga 16

Club Brugge en KV Mechelen hielden het in een oefenduel in Tongeren bij een 0-0-gelijkspel. Ivan Leko koos tegen de kersverse tweedeklasser voor een B-ploeg, maar zijn team had wel het betere van het spel. Voor rust resulteerde dat nog niet in grote kansen, maar na de koffie werden de doelmannen wel aan het werk gezet. Gescoord werd er echter niet.

In minuut 70 moest scheidsrechter Alexandre Boucaut de match even onderbreken nadat enkele fans met elkaar op de vuist gingen. Na het oponthoud werd de partij gewoon uitgespeeld. Het voorbereidingsduel was de laatste oefenmatch voor blauw-zwart. Club Brugge kan zondag in het Jan Breydelstadion met de Supercup zijn eerste prijs van het nieuwe seizoen pakken. De tegenstander is bekerhouder Standard.