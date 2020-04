Club Brugge en AA Gent: “Anderlecht, kijk naar uzelf om de problemen op te lossen” SK

07 april 2020

06u00 22 Belgisch voetbal Gevraagd om een reactie op Gevraagd om een reactie op het voorstel van Anderlecht aan de Europees spelende clubs om de komende drie jaar een substantieel deel van de Europese inkomsten te verdelen over de andere 1A-clubs , vertolkt Vincent Mannaert een standpunt waar Michel ­Louwagie zegt zich volkomen in te vinden.



Mannaert: “Mijn reactie is die van zowat ­iedereen, vermoed ik. Het voorstel van ­Anderlecht is niet wat ik versta onder de ­definitie van solidariteit – ik voel mij niet aangesproken. Dit is veeleer het verhaal van de krekel die geld komt vragen bij de mier. Kijk, corona treft ons allemáál – óók wij, ­grotere clubs, hebben uitgaven. In een situatie als deze blijkt nu meer dan ooit het werk uit het verleden. Bij Anderlecht kan ik mij voorstellen dat dit geen fijne vaststelling is. Karel Van Eetvelt is niet in een gespreid bedje terechtgekomen – alle begrip daarvoor. Niet corona is verantwoordelijk voor de precaire toestand van Anderlecht. Ik heb vastgesteld dat de club eerst interne maatregelen heeft genomen, en nu gaat aankloppen bij anderen. Dat is niet hoe ik mij solidariteit voorstel. Onze solidariteit is zorgen dat Club Brugge vanuit zijn beleid zijn verplichtingen ten ­aanzien van zijn werknemers kan nakomen. Club Brugge heeft met zijn foundation nog nooit zo hard gewerkt om met goede doelen tot bij de mensen te komen. Onze leuze is ‘No Sweat/No Glory’ – maar wél óns zweet, niet dat van anderen.”

“Ik werk al dertien jaar in West-Vlaanderen, tussen de vlasboeren in het zuiden en de ­vissers in het noorden. Die mensen knokken voor hun bestaan. Zij proberen niet om eigen – minder goed – beleid te laten compenseren door anderen. Anderlecht heeft enkele jonge talenten lopen. Bovendien hebben ze nieuwe mensen aangetrokken voor rekrutering en scouting. Ik kan Anderlecht maar één goede raad geven: sluit de deuren en vensters, kijk naar uzelf, en niet naar anderen om de problemen op te lossen.”

