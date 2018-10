Club bevestigt vertrouwen in Leko, die morgen training leidt - Voetbalbond wil Vertenten en Delferière levenslang aan de kant - Vrouw Veljkovic aangehouden door onderzoeksrechter Redactie

11 oktober 2018

23u01

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 482 Belgisch Voetbal Het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal wordt voortgezet. Alle ontwikkelingen in het dossier kunt u volgen via deze liveblog.

Het nieuws in een notendop:



• Club bevestigt vertrouwen in Leko, die morgen training leidt

• Dit is wat we weten na de persconferentie van het federaal parket

• Voetbalbond: “Vertenten en Delferière zullen geen wedstrijden meer leiden in de Belgische competitie”

• KVM-voorzitter Timmermans: "Mechelen heeft nooit initiatief genomen in eventuele matchfixing"

• Luyckx: “Veljkovic zal in de loop van de nacht worden voorgeleid”

• Tiende speeldag van komend weekend in 1B wordt uitgesteld

• Waasland-Beveren-doelman Davy Roef en ex-WBe-speler Olivier Myny ondervraagd

• Leko beraadt zich over verdere stappen na imagoschade