Clement: “Genkspelers zijn als mijn kinderen” Tomas Taecke

30 augustus 2019

15u49 0 Belgisch voetbal “Een heel speciale match”. Zo blikt Philippe Clement na de euforie rond de Champions League vooruit op het treffen met zijn ex-ploeg Racing Genk: “Ik had een vader-zoon relatie met mijn spelers”.

Je zou het haast vergeten, maar dit weekend moet Club Brugge na de stunt in Europa en de opwinding over de loting ook nog in eigen land aan de bak. Uitgerekend tegen Racing Genk, ex-club van Philippe Clement die blauw-zwart vorig seizoen een jaar lang aftroefde in de competitie: “In Genk heb ik een fantastische periode meegemaakt”, aldus Clement. “Ik heb er heel goed kunnen werken met een prachtige groep. Veel spelers zijn er deze zomer gebleven, spelers met wie ik een fantastisch verhaal kon schrijven en met wie ik nauw samengewerkt heb. Er was een vader-zoon relatie met hen - de band was heel sterk zoals die met mijn kinderen. Als je die dan twee maanden later opnieuw tegenkomt, is dat speciaal”.

Clement kent Genk als geen ander, maar dat geldt ook andersom: “Misschien heb ik wel té veel informatie. Het is immers niet de bedoeling om mijn eigen spelers te overladen. Genk weet ook wat ik wil, dus dit werkt langs twee kanten. Of het gevaarlijk is om Genk na zo’n week te ontmoeten? Pas sinds vandaag zijn we met de voorbereiding op die match begonnen. Als mijn spelers niet scherp zijn, dan is er voor hen geen plaats om hier te zijn”.