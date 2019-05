Clement en spelers morgen in open bus door Genk Redactie

16 mei 2019

23u15 0 Belgisch Voetbal Racing Genk verzekerde zich vanavond, na een 1-1 draw tegen Anderlecht, van de titel in de Jupiler Pro League. De club organiseert morgen een groot titelfeest op het Genkse Stadsplein en in de Limburghal.

De festiviteiten op het Stadsplein starten om 17u30, waarna een uur later de spelers en staf in het centrum van de mijnstad in een open bus zullen rondrijden. Om 20u15 verschijnen de spelers op het Stadsplein op het podium. Een titelfeest sluit de festiviteiten af in de Limburghal om 22u.

De festiviteiten op en rond het Stadsplein zijn gratis voor alle supporters, laat Racing weten. Het titelfeest in de Limburghal is gratis voor abonnees, andere supporters betalen 10 euro inkom.