Clement: “Alle statistieken waren in ons voordeel, behalve de uitslag en het aantal gemaakte overtredingen”



02 april 2019

Bron: Play Sports 0 Belgisch voetbal Een frustrerende avond voor Philippe Clement en Racing Genk op het veld van Antwerp (1-0). “Deze nederlaag was niet nodig. Alle statistieken waren in ons voordeel, behalve de uitslag en het aantal gemaakte overtredingen”, aldus de Genkse oefenmeester na afloop voor de microfoon van Play Sports Telenet.

“Die snelle 1-0 was heel spijtig. Daardoor konden zij hun geliefkoosde spelletje nog meer spelen. Al leek het mij wel een onrechtstreekse vrije trap en geen rechtstreekse, aangezien mij verteld werd dat het om een obstructie ging. In de eerste helft lag ons tempo ook te laag. Daarom de keuze om Lucumi te brengen voor Aidoo - zo kregen we meer snelheid in ons spel. Voor Aidoo was dat niet leuk, maar als coach moet je op dat moment beslissen wat het beste is voor de ploeg. Alle statistieken waren in ons voordeel, behalve de uitslag en het aantal gemaakte fouten.”

“We gaan nu niet mee in het verhaal van hemel en hel. Na Anderlecht zijn we rustig gebleven en dat zullen we nu ook doen. Er is geen reden om te panikeren, want we hebben geen slecht Genk gezien. We waren gewoon niet efficiënt. Antwerp maakte het ons op hun manier moeilijk. Zo’n nederlaag kan gebeuren in de play-offs, maar deze was niet nodig.”