Clearinghouse inrichten vergt meer tijd, andere initiatieven op lange baan

24 april 2019

23u42

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De Pro League, de koepelvereniging van de 24 profclubs, zal tegen 6 mei de nieuwe regels omtrent spelersmakelaars en het clearinghouse niet rond krijgen. Het nieuwe reglement komt er dit seizoen wellicht niet meer, maar het clearinghouse moet voor de start van de zomermercato ingevoerd worden. Dat meldde de Pro League, nadat de clubs tijdens een workshop hun opmerkingen op de nieuwe regelgeving hadden gegeven.

Het expertenpanel van de Pro League, bestaande uit CEO Pierre François, voormalig vicepremier Melchior Wathelet en sportadvocaat Wouter Lambrechts, rondde begin april een voorstel af om malafide spelersmakelaars uit het voetbal te weren. Naar aanleiding van "Operatie Propere Handen" werden nieuwe regels uitgedacht, waaronder de oprichting van een clearinghouse en een duidelijk omlijnd mandaat voor tussenpersonen.

Die mogen volgens het voorstel van het expertenpanel dat op tafel ligt bijvoorbeeld niet meer ingeschakeld worden voor inkomende transfers. Ofwel onderhandelen ze bij een transfer voor een speler, een verkopende of een kopende club. Daardoor moet vermeden worden dat ze drie keer langs de kassa passeren.

Daarnaast mogen clubs alleen nog de hulp van een makelaar inroepen bij een verkoop, op voorwaarde dat de speler noch een ploegmaat bij hem onder contract ligt. Bij aankopen van een speler mag een makelaar helemaal niet meer tussenkomen.

De voorbije weken werd het plan uitvoerig besproken en moest de definitieve tekst klaar zijn voor 6 mei, wanneer de Algemene Vergadering van de Pro League over het nieuwe reglement kon stemmen en het volgend seizoen geïmplementeerd kan worden. Over het clearinghouse heerst unanimiteit onder de clubs, maar er is nog veel werk om de wetgeving daarrond te finetunen en dus wordt de datum van 6 mei alvast opgeschoven naar een later moment. "De clubs wensen dat het clearinghouse op 1 juli operationeel zal zijn opdat een maximale transparantie van de financiële transacties ten opzichte van de makelaars verzekerd is. Het reglement dat deze eerste etappe in uitvoering zal brengen, zal nog dit seizoen op een Algemene Vergadering bekrachtigd worden", klinkt het in een persbericht.

Over de andere regels staan niet alle neuzen in dezelfde richting. De clubs willen eerst kijken welke maatregelen in andere competities genomen worden alvorens zelf radicale veranderingen door te voeren, uit vrees om de competitiviteit van de Belgische competitie teniet te doen.

Intussen dreigde de BFFA, de Belgian Federation of Football Agents, al meermaals met juridische stappen als de Pro League voortzet met zijn voorstel inzake spelersmakelaars. De makelaarsvereniging belooft naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) of het gerecht te stappen als ze niet aan de onderhandelingstafel wordt gevraagd. De Pro League is niet onder de indruk van die dreigementen. "Wij werken gewoon voort in alle sereniteit, zodat het clearinghouse er nog deze zomer kan zijn", aldus woordvoerder Stijn Van Bever.

