Christophe Henrotay niet langer vicevoorzitter van makelaarsvereniging BFFA Redactie

19 februari 2020

12u20 0 Sport/Voetbalmagazine Voetbalmakelaar Christophe Henrotay is niet langer vicevoorzitter van de Belgian Federation of Football Agents . Dat vertelde BFFA-voorzitter Jesse De Preter aan Sport/Voetbalmagazine.

In september vorig jaar werd Henrotay in het kader van ‘Operatie Zero’ opgepakt in Monaco. De makelaar werd in verdenking gesteld voor witwaspraktijken, private corruptie, bendevorming en valsheid in geschrifte. Drie luxewagens, waaronder een Porsche en een Ferrari, 7 miljoen euro en twee appartementen in het Prinsdom werden in beslag genomen. Henrotay resideert nu nog altijd in Monaco. Omdat z’n paspoort ingetrokken is, mag hij het grondgebied daar niet verlaten. En dat is volgens De Preter de voornaamste ontslagreden.

In de nasleep van Propere Handen werd eind 2018 de Belgische vereniging van voetbalmakelaars (BFFA) opgericht, met meer transparantie en een zuiverdere ethiek als doel. Op de kar sprongen 22 makelaars, onder wie Henrotay en Patrick De Koster, de makelaar van Rode Duivel Kevin De Bruyne.

De Koster en Henrotay lieten zich bij de BFFA meteen inschrijven als vicevoorzitter, maar die laatste bekleedt dus niet langer die functie. “Henrotay blijft wel lid van de Belgian Federation of Football Agents”, aldus De Preter.