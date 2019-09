Christophe Henrotay, makelaar van Courtois en Carrasco, opgepakt in Monaco Redactie

11 september 2019

10u14

Bron: RTBF 24 Belgisch voetbal Spelersmakelaar Christophe Henrotay is op vraag van het Belgisch parket opgepakt in Monaco, zo meldt RTBF. Henrotay is momenteel de makelaar van onder meer Yannick Carrasco, Thibaut Courtois en Kevin Mirallas. De zaak staat los van ‘Operatie Zero’.

Gisteren en vandaag werden in het kader van onderzoek naar corruptie in het voetbal verschillende huiszoekingen verricht: vier in Monaco, twee in Luik en één in Londen. Daarbij zijn ook twee personen opgepakt, een spelersmakelaar in Monaco en zijn medewerker in de regio van Luik. Volgens de RTBF gaat het om spelersmakelaar Christophe Henrotay, maar het federaal parket geeft voorlopig geen namen vrij. De federale officier van justitie heeft dat bevestigd, maar onthoudt zich van verdere commentaar. Naast Henrotay werd volgens RTBF nog iemand uit diens professionele entourage gearresteerd.

Henrotay zou momenteel worden ondervraagd in Monaco en er zou een Belgische onderzoeksrechter ter plaatse zijn. Mogelijk wordt ook een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

De gaat niet om ‘Operatie Zero’, het onderzoek dat in oktober 2018 leidde tot huiszoekingen en arrestaties in het voetbalmilieu, maar om een apart gerechtelijk onderzoek dat zich onder meer toespitst op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van spits Alexander Mitrovic naar het Engelse Newcastle in 2015.

Volgens het federaal parket vonden de huiszoekingen zowel gisteren als vandaag plaats en werden ze geleid door een Brusselse onderzoeksrechter en uitgevoerd door het Centraal Orgaan ter Bestrijding van de Corruptie (CDBC), in samenwerking met de federale gerechtelijke politie van Luik, de Monegaskische politie, de Metropolitan Police en HM Revenue & Customs van Groot-Brittannië.

“Het betreft feiten van witwassen van geld en private omkoping in het kader van transfers van voetbalspelers”, klinkt het. “Deze tweede golf van huiszoekingen volgt op een eerste operatie die plaatsvond in april op de zetel van de voetbalclub RSC Anderlecht en de Belgische Voetbalunie.”