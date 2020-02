Charleroi wint inhaalmatch van KV Mechelen en nestelt zich nog wat steviger in top-6, Malinwa blijft achter met 0 op 12 ABD/MXG

11 februari 2020

22u34 0 Charleroi CHA CHA 2 einde 1 KVM KVM KV Mechelen Jupiler League Malinwa blijft puntenloos in 2020. Na het debacle tegen Cercle Brugge ging het nu ook ten onder in Charleroi. De Carolo’s klimmen naar de derde plaats.

Een signaal. Na de 3-2-nederlaag op het veld van Cercle Brugge voerde Wouter Vrancken drie wissels door in de Mechelse basiself - zijn team zo omgooien is niet van zijn gewoonte. Vanlerberghe was tegen Cercle nog goed voor een doelpunt, maar werd voor het inhaalduel tegen Charleroi gepasseerd. Vranckx kwam in zijn plaats. Ook Bijker kreeg weer zijn kans ten koste van Corryn. De grootste verrassing was er echter op de rechtsback. Exit Van Cleemput, die de voorbije weken een terugval kende. Issa Kabore, een 18-jarige Burkinese international met veel snelheid en een grote motor, vierde zijn debuut voor Malinwa.

“De jongeren kloppen op de deur”, liet Vrancken de voorbije weken geregeld optekenen. Hij geeft ze nu ook hun kans. En dat in wat toch een cruciaal duel is in de strijd om play-off 1. Vrancken durft.

Scherpte

Hij eiste ook een reactie van zijn ploeg. Scherper starten dan de voorbije weken het geval was. Weer met de overgave spelen waar Malinwa voor staat. Dat deed KVM ook. Er stónd iets. Swinkels was weer zijn secure zelve, met Vranckx en Peyre die het centraal dicht hielden. De Mechelse backs hadden dan weer meer moeite. Fall dook telkens op snelheid in de rug van Bijker, Gholizadeh probeerde foutjes van de aanvankelijk aarzelende Kabore af te straffen. Maar veel open kansen creëren in de eerste helft... Neen, daar slaagden de Carolo’s niet in. Een zwak schotje van Fall en een knal van Bruno. That’s it.

Hetzelfde liedje aan de overkant. Veel goeie wil, amper dreiging. Malinwa voetbalde voor de rust geen enkele noemenswaardige kans bij mekaar. Enige lichtpuntjes: Hairemans en Kaya legden enkele prima combinaties op de mat. En Kabore kon aanvallend wél overtuigen. Hij rukte vaak mee op en toonde lef - dat zien ze graag bij KV.

Goals na de pauze

De eerste opvallende actie in de tweede helft kwam er ook via Kabore. Geen aanvallende actie of mooie beweging. Wel een - onschuldig - opstootje met de bank van Charleroi. De debutant troefde Bruno af en knalde de bal net over de dug-out van de thuisploeg. Burkinese onstuimigheid. Belhocine wist niet wat-ie zag. ‘T’es fou ou quoi?’

Diezelfde Belhocine zag zijn ploeg in minuut 65 bij de eerste kans na de pauze op voorsprong komen. Swinkels wilde een voorzet ontzetten, maar kopte de bal ongelukkig via het hoofd van Rezaei in de voeten van Nicholson. De invaller plaatste de bal mooi buiten het bereik van Castro. Een écht antwoord kwam er niet van Malinwa. Maar toch kwamen ze langszij, want ook KVM kon zijn eerste kans van de tweede helft verzilveren. Vranckx zwiepte de bal voor doel en Togui knikte aan de tweede paal binnen: 1-1. Achtste doelpunt voor de Ivoriaanse spits, die dit seizoen veelal acteert als invaller.

Plots ging het snel. Drie minuten na de gelijkmaker hadden de Zebra’s hun voorsprong weer te pakken. Togui, net nog de held, kon de bal niet controleren. Morioka gaf mee aan Bruno, die de trefzekere Fall vond aan de tweede paal. Malinwa wéér op achterstand. En dit keer kwamen ze niet meer terug. Met een 0 op 12 tot gevolg. Dramatische cijfers. Zaterdag volgt de bepalende clash tegen directe concurrent RSC Anderlecht.