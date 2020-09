Charleroi lijdt eerste puntenverlies bij hekkensluiter Moeskroen AR

27 september 2020

22u24 1 Excel Moeskroen MOU MOU 1 einde 1 CHA CHA Charleroi Belgisch voetbal Charleroi kreeg op Moeskroen de kans om een tweede clubrecord te verbeteren. Na de beste competitiestart ooit na de zege tegen Beerschot, nu de langste reeks overwinningen op rij. Sinds vorfige week werd dat record gedeeld met de generatie van de drie B’s — Bertoncello, Boulet en Bissot — en de latere voorzitter, voetbalkenner bij uitstek, Jean-Paul Spaute. Dat was in 1968-1969. Het heeft niet :mogen zijn. De Carolo’s bleven op Le Canonnier steken op 1-1.

Roteren? Ligt niet echt in de aard van Belhocine. Aan de aftrap tien habitués plus, voor het eerst dit seizoen, Diagne ter vervanging van Willerms, die vorige donderdag tegen Partizan trekkebenend het einde haalde. Nicholson startte op de bank, maar dat was een tactische keuze. Niet op de bank: Goranov wegens een twijfelachtige Covid-test.

Wat kon er de Carolo’s overkomen tegen Moeskroen? Een stoot van Gnohéré? Een raid van Tabekou? Een ingeving van Faraj, die zeer goed in de wedstrijd zat en de tegenvallende Kayembe overrulde? Ach, het was enkel wachten op het moment dat de competitieleider zou toeslaan. Een halfuurtje, zo bleek. Dabila schatte een verre bal van Busi verkeerd in en liet Fall toe te scoren. Even later kreeg Fall nog een tweede kans, maar deze keer kon Koffi de aarzeling in zijn defensie opknappen.

Voetbal blijft echter onvoorspelbaar. Op slag van rust — Charleroi domineerde rustig het spelverloop — maakte Moeskroen gelijk. Dessoleil verstrikte zich halvelings in een duel met ‘Bizon’ Gnohéré en Tabekou trepte de bal voorbij Penneteau. En zo kon de tweede helft, tegen de verwachtingen in, nog spannend worden.

En spannend werd het. De ‘Hurlus’ kleefden aan hun tegenstanders en dreigden tijdens het vierde kwartier. Geen open kansen, wel schermutselingen waarvan je nooit weet waarop ze gaan uitdraaien. Charleroi slaagde er niet in een tandje bij te steken.

Belhocine bracht Nicholson in ter ondersteuning van Rezaei. Meer gewicht om over de eerste verdedigingslinie van Moeskroen druk te zetten op de tweede. Moeskroen nu met de rug tegen de muur. Rezaei trof de lat. In het slot zorgde Koffi voor dé save van de match. Hij dook een kopbal van Rezaei uit de benedenhoek in hoekschop.



