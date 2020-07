Charleroi klopt na Anderlecht nu ook Zulte Waregem LUVM

07 juli 2020

18u08 0 Belgisch voetbal Charleroi pakte in het Regenboogstadion zijn tweede overwinning van deze voorbereidingsperiode, na de 0-1 eergisteren in Neerpede tegen Anderlecht.

Francky Dury moest bij de thuisploeg Marcq en De Ruyver missen die tegen Cercle vorige zaterdag geblesseerd waren uitgevallen, maar bracht een team in lijn dat min of meer het sterkste mag heten dat uit de huidige kern valt te distilleren. Het resulteerde aanvankelijk in veldoverwicht én een snelle voorsprong. Andermaal was het Berahino, tegen Cercle (2-2) ook al twee keer trefzeker, die op de goede plaats stond. De Burundese Brit nam een goeie voorzet van Srarfi in één keer op de slof, door de benen van invallersdoelman Descamps.

Bij Charleroi nog geen Gillet, al stond de ex-Rode Duivel wel met het rugnummer 30 op het scheidsrechtersblad. Karim Belhocine mist in deze voorbereiding het duo Diandy-Ilaimaharitra op het middenveld en Bruno voorin. Vooral de bedrijvige Shamar Nicholson liet zich bij de Carolo’s opmerken. De Jamaicaanse spits werd voor zijn ijver beloond toen de ingevallen Tsadjout hem kort na de pauze een makkelijke gelijkmaker voorschotelde. Diezelfde Tsadjout knalde bij het ingaan van het laatste kwartier een hoekschop aan de eerste paal staalhard binnen. In de slotfase had Penneteau nog bijstand van de dwarslat nodig op een poging van Kanourgios om de winst te vrijwaren.

Zulte Waregem sloot, na het schrappen van de oefenpot tegen NAC, een bijkomende oefenwedstrijd af. Zaterdag neemt Essevee het om 16 uur in Ingelmunster op tegen Waasland-Beveren.

Zulte Waregem (1e helft): Bansen ; Opare, Pletinckx, Deschacht; Bruno, Sissako, Govea, Seck, Srarfi; Vossen, Berahino.

Zulte Waregem (2e helft): Bostyn; Coopman, Humphreys, Thiel, Kainourgios; Soisalo, Schamp, Van Hecke, De Smet, Dompé; Sylla.

Charleroi: Descamps (46' Penneteau); Busi (65' Tchatchaou), Willems (46' Diagne), Dessoleil (65' Zajkov), Kayembe (65' Marinos); Gholizadeh (65' Descotte), Morioka (65' Gece), Hendrickx (46' Amani), Benchaib (46' Tsadjout), Henen (46' Nkuba); Nicholson (65' Niane).

Doelpunten: 8' Berahino (1-0), 56' Nicholson (1-1), 75' Tsadjout (1-2).

