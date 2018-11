Chaos in 1B dreigt: Beerschot-Wilrijk en Union vragen antwoord van bond in onderzoek naar matchfixing KVM - Waasland-Beveren Bart Fieremans

14 november 2018

09u28 0 Belgisch Voetbal Meerdere clubs uit 1B vragen zich af of de voetbalbond al onderzoeksdaden gesteld heeft over KV Mechelen - Waasland-Beveren van 11 maart, waarvan het gerecht vermoedt dat de wedstrijd omgekocht is. Beerschot-Wilrijk stelt zich ook burgerlijk partij. “De huidige communicatie van de bond stelt ons niet gerust.”

Gisteren vertrok al een officieel schrijven van Union naar de secretaris-generaal en de procureur van de voetbalbond. Union wil weten of er al een onderzoek gestart is in de mogelijke omkoopzaak rond KV Mechelen - Waasland-Beveren en hoe ver die procedure staat. Beerschot-Wilrijk besloot gisteren om zich burgerlijk partij te stellen in het dossier ‘Propere Handen’. Ook Westerlo volgt de zaak op de voet op. Deze drie clubs, mogelijk bijgetreden door nog andere teams uit 1B, steken morgen in de aanloop van België-IJsland de koppen bijeen.

Het zit hen hoog dat ze tot nu niks van de bond gehoord hebben. De betrokken clubs voelen zich als kandidaat-promovendi in 1B een belanghebbende partij, omdat KV Mechelen in hun reeks speelt. Ze respecteren het vermoeden van onschuld, maar maken voorbehoud mocht geen beslissing vallen binnen de termijn die de belangen van alle clubs kan vrijwaren. Zij vrezen dat de bond niet met terugwerkende kracht kan straffen, mocht het gerecht KV Mechelen later schuldig aan omkoping achten. Walter Damen, advocaat en bestuurder bij Beerschot-Wilrijk: “Het is simpel. Als uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat er matchfixing was niet conform het bondsreglement, moet de bond geen twee jaar wachten om sancties te nemen. De bond moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ploegen die manipuleren, horen niet thuis in een geloofwaardige competitie.”

Naar UEFA?

Beerschot-Wilrijk bekijkt ook of het de UEFA gaat aanspreken. Damen: “Maar eigenlijk moeten wij niet het initiatief nemen. We verwachten dat de bond zelf een standpunt inneemt tegen corruptie. Maar haar communicatie hierover stelt ons niet gerust over de daadkracht in dit dossier.”

De onduidelijkheid over de toekomst van KVM kan het competitieverloop in 1B danig in de war sturen. Volgens het reglement stijgt de winnaar van de finalewedstrijd. Mocht die winnaar gedeclasseerd worden, promoveert de verliezer van de finale. In andere hypotheses stijgt de tweede in de algemene stand.