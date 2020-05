Chadli en Anderlecht gaan volgende week uit elkaar, Club Brugge ziet Rode Duivel zitten Redactie

Geen Neerpede voor Nacer Chadli. De 30-jarige Rode Duivel traint individueel thuis en werd gisteren gespot tijdens een potje tennis in Torhout. De conditie onderhouden dus, ook al zit voetbal er niet direct in. Op vrijdag 15 mei wordt op de Algemene Vergadering van de Pro League de Belgische voetbalcompetitie immers officieel stopgezet, wellicht meteen ook het einde van zijn passage bij paars-wit. De huurovereenkomst met AS Monaco loopt af en RSCA lijkt niet slagkrachtig genoeg om hem aan te kopen. Toch blijft Chadli mogelijk in België, want bij Club Brugge staat hij op de lijst. In Brugge zou hij alvast weer Champions League kunnen spelen.